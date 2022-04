Bitcoin Suisse adopte Liquity décentralisé comme produit de prêt | Cryptomonnaie

L’entreprise suisse effectuera toutes les interactions avec le contrat intelligent Liquity au nom de ses clients, mais seuls quelques privilégiés avec plus de 500 000 $ sur la plate-forme auront accès au produit.

Bitcoin Suisse a commencé à offrir des services de finance décentralisée (DeFi) à ses clients avec l’ajout du protocole Liquity à sa gamme de produits. Il permet aux clients de déposer des garanties Ethereum (ETH) dans le protocole pour frapper et emprunter le stablecoin Liquity Dollar (LUSD).

Dans une annonce du 20 avril, Bitcoin Suisse a déclaré qu’il effectuerait toutes les interactions contractuelles intelligentes et la surveillance du système au nom de son client et autoriserait l’échange du jeton LUSD emprunté dans n’importe quelle devise fiduciaire.

Bitcoin Suisse est une société de services cryptomonnaies et financiers centralisée fondée en 2013 et basée en Suisse qui offre des services tels que le trading, la garde, le prêt et le jalonnement de crypto-monnaies à des investisseurs principalement institutionnels.

Liquity est un protocole d’emprunt DeFi lancé en avril 2021 qui permet aux utilisateurs de déposer des garanties Ethereum dans son contrat intelligent et d’emprunter son stablecoin LUSD natif à un taux d’intérêt de 0 %. Liquity a actuellement plus de 1,1 milliard de dollars en valeur totale verrouillée dans son contrat.

Le PDG de Bitcoin Suisse, le Dr Dirk Klee, a déclaré que l’entreprise était fière de faire un « pas significatif » vers l’offre de solutions décentralisées à ses clients :

DeFi offre des améliorations significatives par rapport aux services financiers traditionnels en étant plus ouvert, plus transparent et plus compétitif.

Lancé en tant qu’étape pilote et Bitcoin Suisse dit qu’il n’est disponible que pour un « très petit nombre » de ses clients avec un montant d’emprunt supérieur à 500 000 $.

CeFi fait de DeFi ses nouveaux rails. Ce n’est que la pointe de l’iceberg. Gardez un œil sur ça, les gens ! https://t.co/YfB3Zg21Qk – Ash (@ashleighschap) 20 avril 2022

DeFi devient un intérêt particulier pour le secteur de la cryptomonnaie et la finance traditionnelle avec la valeur totale actuelle verrouillée (TVL) dans l’écosystème approchant les 215 milliards de dollars selon DeFi Llama, non loin de son sommet historique de 254,8 milliards de dollars le 2 décembre 2021.

Les plates-formes centralisées utilisent de plus en plus l’infrastructure DeFi soit en offrant un moyen central d’accéder à des services décentralisés, soit en soutenant leurs produits avec des contrats intelligents DeFi ou des liquidités.

En mars, Binance a ajouté une fonctionnalité pour l’utilisation de l’échange décentralisé (DEX) PancakeSwap depuis l’application Binance, intégrant le DEX sur sa plate-forme centralisée. Au cours du même mois, il a également lancé un pont de blockchain mis à jour, permettant de relier les actifs à n’importe quelle blockchain.

L’application financière australienne Blockearner soutient son produit «Yield Account» promettant un APY de 7% avec les protocoles de prêt DeFi Aave et Compound Finance, les utilisateurs n’ayant qu’à déposer des dollars australiens que l’application mise ensuite dans DeFi en leur nom.

Bitcoin Suisse intègre depuis longtemps la technologie de cryptomonnaie dans ses offres, en novembre 2021, il a été le premier processeur de paiement de crypto-monnaie en Suisse à intégrer le Bitcoin (BTC) Lightning Network dans son effort pour «promouvoir l’adoption plus large de la technologie de cryptomonnaie».