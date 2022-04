Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin était plus élevé pour une troisième journée consécutive, changeant de mains autour de 41 500 $. Mais l’action la plus enivrante (et la plus ridicule) des crypto-marchés était à ApeCoin.

Insights : les « vairons » de Bitcoin sont peut-être petits, mais ne doutez pas de leur résolution.

Point de vue du technicien : Il y a eu une perte d’élan à la baisse sur le graphique quotidien du bitcoin, ce qui pourrait garder les acheteurs à court terme actifs.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 41 542 $ + 0,5 %

Éther (ETH) : 3 092 $ -0,2 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur EOS EOS +5,1% Plate-forme de contrat intelligente Pois POINT +1,8% Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE +1,1% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur XRP XRP −2,1 % Monnaie Filecoin FIL −2,0 % L’informatique Ordinateur Internet PCI −2,0 % L’informatique

Bitcoin détient 41 500 $ en journée de négociation mixte pour la crypto et les actions

L’indécision a dominé les marchés mercredi alors que le bitcoin oscillait entre les gains et les pertes de la journée et que les actions américaines ont terminé la session mitigées.

Une chose qui était claire était qu’ApeCoin (APE) pompait, bien que même cette décision ait été considérée comme ridicule, entièrement spéculative et basée sur des tweets non confirmés.

Bitcoin se maintenait près du niveau de prix de 41 500 $ après une augmentation de prix de près de 3 000 $ sur trois jours. Les analystes ont déclaré que la plus grande crypto-monnaie bénéficiait de l’optimisme selon lequel un fonds négocié en bourse de bitcoins au comptant pourrait obtenir l’approbation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

« Je ne pense pas qu’il y ait un seul catalyseur majeur pour le mouvement des prix à la hausse ou à la baisse en ce moment », a déclaré Jason Deane, analyste du marché du bitcoin chez Quantum Economics, à Angelique Chen de CoinDesk.

Sur les marchés traditionnels, l’indice Standard & Poor’s 500 des grandes actions américaines a terminé la journée en légère baisse, tandis que l’indice composé Nasdaq a chuté de 1,2 % ; Netflix a chuté de plus de 30 %. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a glissé de 0,07 point de pourcentage à 2,84 %.

Dans d’autres nouvelles sur la crypto, le géant de l’échange de crypto Binance a dévoilé son nouvel emoji Twitter mercredi, et l’a rapidement retiré après que les utilisateurs aient souligné sa ressemblance avec une croix gammée.

Marchés

S&P 500 : -0,1 %

DJIA : +0,7 %

Nasdaq : -1,2%

Or : 1 958 $ +0,1 %

Connaissances

Recherche : Les vairons Bitcoin sont des poissons féroces

Après la correction des prix de janvier, qui semblait dramatique à bien des égards, mais comparable au cours des commerçants de crypto, les « vairons » du bitcoin (que nous appelons ceux qui détiennent 0,1 à 10 BTC) ont commencé à accumuler de la crypto à une vitesse record.

(Glassnode)

Pendant tout ce temps, le nombre de portefeuilles avec un solde en bitcoins de 100 à 1 000 a diminué, suggérant une vente par les plus grands détenteurs.

Selon un nouveau rapport de Glassnode, ces « vairons » ont également un appétit féroce pour la douleur et conservent leur crypto à travers une volatilité intense et une compression des prix, même si leurs pièces n’ont pas encore connu d’évasion.

Pour sa part, Glassnode définit les détenteurs à long terme comme ceux qui ont acheté avant le sommet historique du bitcoin en octobre 2021, tandis que quiconque a acheté après cette date est considéré comme un détenteur à court terme.

Ceux qui ont acheté après le record absolu – quelle que soit la taille du portefeuille – n’ont pas aimé la balade.

Glassnode indique une vente massive par ceux qui ont acheté au sommet (détenteurs à court terme) à environ 50 000 $ à 60 000 $.

« Ce que nous pouvons voir, c’est que la récente correction a poussé un volume historiquement significatif de pièces LTH vers une perte non réalisée. Cela signifie que le montant des achats entre août et novembre, qui est maintenant devenu le HODLing sous-marin, est l’un des plus importants de tous les temps », a écrit Glassnode.

Glassnode note que les investisseurs qui ont acheté le top, ceux actifs entre août 2021 et janvier 2022, ont vu les prix plonger sous leur base de coût et ont abandonné le bitcoin, provoquant une « redistribution à grande échelle de l’offre de bitcoin à de nouvelles mains ».

Et ces nouvelles mains ne sont pas nécessairement des détenteurs à long terme qui ramassent un approvisionnement supplémentaire.

Dans le même temps, Glassnode observe que ceux qui ont acheté du bitcoin au cours de la dernière semaine de janvier – les vairons – sont toujours en train de traîner.

« Une grande partie du profil de volume du 22 janvier reste intact. Malgré 2,5 mois supplémentaires de consolidation latérale, une grande partie du marché ne semble pas disposée à dépenser et à vendre ses pièces, même si leurs pièces sont détenues à perte », a écrit Glassnode.

(Glassnode)

Une grande partie de la philosophie du bitcoin teste votre foi ou votre conviction dans la classe d’actifs. La crypto a subi d’immenses périodes de volatilité, des marchés baissiers et haussiers également, mais il y a toujours des investisseurs prêts à plonger.

« Cette correction a été historiquement significative, suggérant que la confiance et la conviction des investisseurs de Bitcoin ont été soigneusement testées », a écrit Glassnode. «Ce que nous avons vu au cours des 5 derniers mois est une correction de plus de 50% qui semble avoir considérablement remanié la structure de propriété de BTC. Un grand nombre de détenteurs à long terme avec des pièces supérieures à 50 000 $ semblent complètement imperturbables, tandis que d’autres ont été totalement secoués, à un rythme historiquement significatif.

Certaines baleines ont été secouées mais les vairons continuent de nager.

L’avis du technicien

Bitcoin (BTC) a maintenu son support au-dessus de 37 500 $ au cours du mois dernier, indiquant une perte d’élan à la baisse.

Sur les graphiques intrajournaliers, cependant, le BTC semble être suracheté, ce qui pourrait brièvement bloquer la hausse actuelle des prix.

Une série de creux de prix plus élevés depuis le 24 janvier suggère un intérêt d’achat continu autour de la zone de support de 32 000 $ à 37 500 $, qui est le bas d’une fourchette de prix d’un an.

Le prochain niveau de résistance majeur est de 46 700 $, ce qui a plafonné les hausses de prix au cours des derniers mois. En règle générale, les hausses de prix commencent à stagner après avoir retracé environ 38 % à 50 % de la tendance baissière dominante, comme ce qui s’est produit en septembre de l’année dernière.

Pourtant, le ralentissement significatif de la tendance haussière à long terme de BTC suggère que la hausse pourrait être limitée au cours des prochains mois.

Événements importants

7 h 30 HKT/SGT (23 h 30 UTC) : Indice national des prix à la consommation du Japon (Annuel/Mars)

17 h HKT/SGT (9 h UTC) : Indice des prix à la consommation harmonisé de la zone euro (mensuel/mars)

20 h HKT/SGT (12 h UTC) : Le Fonds monétaire international poursuit ses réunions de printemps.