Le prix d’ApeCoin pourrait grimper à 20 $, mais les commerçants doivent être prudents | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin a validé la thèse macro haussière.

Le prix APE a une vague 3 étendue.

L’invalidation est une violation inférieure à 14,45 $.

Le prix d’ApeCoin a confirmé un biais de tendance haussière à long terme. Les traders doivent analyser l’actif pour trouver les meilleurs points d’entrée.

Le prix APE dit « attention »

Le prix ApeCoin a validé la thèse macro plus importante écrite en mars. Le prix APE est sorti du triangle symétrique et a maintenant un objectif macro plus large à 27 $. Apecoin se négocie actuellement à 1 $ = 0,69 et semble se consolider dans un triangle vague 4. Il convient de noter que le rallye actuel n’est qu’une plus grande vague 1 de l’impulsion de l’onde C en cours de déploiement. Les cibles de la vague 5 sont de 18 $ et 20 $.

Le prix de l’APE se redressera vers 18 $ et éventuellement 20 $ pour une augmentation allant jusqu’à 20 %, ou tronquera puisque la 3e vague est prolongée. La majorité de cette première vague a déjà été actualisée. Par conséquent, il est préférable d’attendre un recul car les corrections de la vague 2 ont généralement des reculs très profonds.

Graphique APE/USDT sur 3 heures

Pour les traders qui cherchent à scalper le marché, l’invalidation de la tendance haussière actuelle vers 18 $ est une violation de 14,45 $. Si le prix APE dépasse le creux de consolidation à 14,45 $, une correction à plus long terme pourrait se produire vers 13 $ et 11,5 $, entraînant une baisse de 30 % par rapport au prix ApeCoin actuel.