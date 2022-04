Ce niveau de prix, Zilliqa doit le conquérir pour éviter de tomber à 0,08 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Zilliqa fait allusion à une divergence baissière cachée sur le graphique de 8 heures.

Le prix du ZIL ne parvient pas à clôturer au-dessus d’un sommet précédent.

L’invalidation du cas baissier serait une cassure au-dessus de 0,13082 $.

Le prix du Zilliqa pourrait prendre beaucoup plus de temps avant qu’un autre fort rallye ne se produise. Pour l’instant, le prix ZIL n’est plus aussi prometteur qu’avant.

Le prix Zilliqa a besoin de plus de force

Le prix du Zilliqa connaît toujours des performances relativement médiocres par rapport à la force et à la puissance de l’actif numérique en mars. Le prix du ZIL n’a pas réussi à clôturer au-dessus d’un sommet précédent pour la quatrième fois sur le graphique de 8 heures. Cette action sur les prix de Zilliqa justifie l’idée que les traders s’épuisent en maintenant le prix actuel de 0,12 $.

Lundi, les premiers commerçants du fake-out ont peut-être acheté Zilliqa en raison de la percée du canal parallèle. Si les nouveaux acheteurs ne peuvent pas établir une cassure nette au-dessus du sommet précédent à 0,13082 $, le prix pourrait tomber dans la zone de 0,08 $ dans les semaines à venir.

Le prix du Zilliqa montre une divergence baissière cachée sur l’indice de force relative alors que le prix du ZIL remonte dans la zone de 0,12 $. Le profil de volume n’a pas non plus la force observée plus tôt en mars qui a amené le prix du Zilliqa à ce niveau de prix.

Les commerçants doivent éviter d’être trop zélés avec le prix Zilliqa et envisager d’autres actifs numériques pour de meilleurs rendements. Le modèle de graphique ZIL pourrait devenir très complexe dans les semaines à venir.

Graphique ZIL/USDT sur 8 heures

L’invalidation pour le scénario de tendance baissière sera une cassure nette au-dessus de 0,13082 $. Si ce scénario se produit, les traders rechercheront une entrée sur un retrait car le prix du ZIL pourrait cibler la zone de 0,16 $ et 0,17 $, ce qui entraînerait une augmentation allant jusqu’à 40 % par rapport au prix actuel du Zilliqa.