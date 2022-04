Comment le deuxième test de fusion peut positionner le prix d’Ethereum pour une cassure | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum devrait éclater après la réussite du premier test de fusion.

Les partisans pensent que le prix Ethereum est sur la bonne voie pour un rallye massif alors que le deuxième test de fusion sera mis en ligne samedi.

Les analystes ont fixé un objectif de 10 000 $ pour le prix d’Ethereum alors que l’altcoin se rapproche du Triple Halving.

Ethereum approche rapidement de la réussite de « The Merge », l’événement marquant de l’altcoin. Alors que la transition vers la preuve de participation (PoS) se rapproche, les analystes révèlent des projections haussières et fixent un objectif de 10 000 $.

Ethereum prêt à exploser après le deuxième test de fusion

Le prix d’Ethereum est sur la bonne voie pour se remettre de la récente chute. Les développeurs d’Ethereum ont terminé avec succès le premier test de « The Merge » et ont planifié le shadow fork du réseau principal pour samedi.

Les partisans estiment que la réussite du test est haussière pour le prix d’Ethereum, car l’altcoin est plus proche de sa transition de Proof-of-Work (PoW) à Proof-of-Stake (PoS). Un développeur Ethereum, @dapplion, a tweeté les détails de la deuxième fusion et a révélé une vision optimiste de l’événement.

Ali Martínez, un analyste crypto de premier plan, a observé la corrélation entre le nombre croissant de baleines Ethereum détenant 10 000 ETH et le prix. Lorsque les baleines Ethereum accumulent des ETH, cela est suivi d’une hausse des prix.

En septembre 2020, les baleines ETH ont récupéré l’altcoin et déclenché une hausse des prix de 1300%. L’accumulation est un signe haussier pour Ethereum. Depuis début février 2022, 60 nouvelles baleines ont rejoint le réseau ; Martínez considère cela comme le début d’une course haussière Ethereum.

#Ethereum le prix est corrélé avec le nombre de baleines avec plus de 10K $ETH. Lorsque les baleines ont commencé à s’accumuler en septembre 2020, $ETH augmenté de 1 300 %. Lorsqu’ils ont commencé à décharger en mai 21, l’ETH a chuté de 62%. 60 baleines ont rejoint le réseau depuis le 22 février, signalant le début d’une nouvelle course haussière. pic.twitter.com/4qj9XBUH07 —Ali Martinez (@ali_charts) 20 avril 2022

Les analystes ont fixé un objectif de 10 000 $ pour le prix d’Ethereum alors que « The Merge » se rapproche. @IAmCryptoWolf, un analyste et commerçant de crypto, a appelé 4 000 $ ETH au deuxième trimestre. L’analyste a confirmé une perspective haussière et prédit une poursuite de la tendance haussière d’Ethereum.

Les analystes de Netcost-Security estiment que le soutien des prix d’Ethereum s’étend de 2 800 $ à 3 000 $, et l’altcoin a franchi une résistance immédiate à 3 136 $. L’altcoin est en route vers la moyenne mobile sur 200 jours à 3 489 $ avant d’atteindre 3 700 $ à court terme.