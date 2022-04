Le prix Dogecoin est vivant et bien positionné pour des gains de 35% | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin voit le SMA de 55 jours sous-tendre l’action haussière.

Le prix DOGE devrait sauter vers le SMA de 200 jours, jouant la gamme.

Avec ce mouvement, le prix Dogecoin gagnerait 35% de valeur à 0,1800 $.

Le prix du Dogecoin (DOGE) bondit alors que les vents contraires en Europe l’emportent sur les vents contraires des États-Unis, avec des traders sortant de la porte et réservant une séquence de victoires de trois jours. Le rallye a commencé le lundi de Pâques avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et le pivot mensuel agissant comme niveaux d’entrée, retournant 10% de la valeur aux investisseurs. Dans un jeu de gamme vers le SMA de 200 jours, coïncidant avec la résistance mensuelle R2, un échange de 35% est un résultat possible pour ce rallye.

Le prix DOGE devrait ajouter 0,4 $ d’appréciation

Le prix du Dogecoin entame sa troisième journée aujourd’hui dans le cadre d’un rallye qui a commencé le lundi de Pâques, où des traders intelligents ont utilisé le volume de négociation limité pour augmenter assez rapidement l’évolution des prix. Avec le retour des marchés mardi, de nombreux investisseurs se sont lancés dans le commerce repéré et pourraient toujours placer confortablement leurs arrêts en dessous du SMA de 55 jours et du pivot mensuel. De plus, la faiblesse actuelle du dollar contribue à ouvrir un peu plus de marge et à élargir les gains intrajournaliers.

Le prix DOGE sera d’abord confronté à 0,1594 $, près de 0,1600 $, avec la résistance mensuelle R1 comme niveau historique comme double problème. Du point de vue de la gestion commerciale, cela se traduirait par une configuration commerciale 1 pour 1 avec un stop loss de 10% contre 10% de gains possibles à réserver pour les investisseurs entrant aux niveaux actuels autour de 0,1450 $. Si le dollar recule davantage et que le sentiment positif sur le marché se redresse davantage, attendez-vous à voir ce commerce se transformer en une configuration commerciale de 1 à 2,5 avec un stop loss de 10% et un gain possible de 25% entrant aux niveaux actuels, avec le profit objectif fixé à 0,18 $, qui coïncide avec le R2 mensuel et le SMA de 200 jours en tant que résistance double et robuste à la hausse.

Graphique journalier DOGE/USD

Ce soir, TESLA (TSLA) sortira avec des bénéfices après la cloche de clôture, l’un des composants les plus importants du NASDAQ. En voyant la corrélation entre le NASDAQ et les crypto-monnaies, un autre revers après la baisse significative de 25% de NETFLIX (NFLX) pourrait déclencher un commerce de panique sur les marchés, les investisseurs dénouant rapidement leurs positions à tout prix. Cela déclencherait une chute sous le SMA de 55 jours vers 0,1242 $.