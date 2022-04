Cette configuration haussière du prix du Bitcoin peut rapporter 3 000 $ de bénéfices | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est gonflé avec des gains de 5% déjà pour cette semaine.

Le prix BTC a 8% sur le dossier avec des traders maîtrisant les traders.

Attendez-vous à voir le prix du BTC atteindre un plafond technique d’environ 45 000 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) est gonflé par des haussiers qui l’emportent sur les baissiers depuis le lundi de Pâques. Les traders Bitcoin ont utilisé les échanges à faible volume ce jour-là pour éliminer de nombreux stop loss et, en retour, ont vu le prix du BTC augmenter de manière significative. Intrajournalier, le prix BTC devrait dépasser la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours qui a maintenu l’action des prix en sourdine pendant plus d’une semaine et pourrait être utilisée comme plate-forme de lancement pour un saut de 3 000 $ vers 45 000 $ et la ligne de tendance descendante rouge de Mars.

Le prix du BTC devrait franchir un obstacle technique difficile

Le prix du bitcoin voit son élan se renforcer pour une pause au-dessus de 42 000 $, moment auquel il percera le SMA de 55 jours qui a maintenu l’action des prix à la baisse pendant près de quinze jours. Les traders Bitcoin sont aidés par le glissement de l’indice du dollar, la diminution de la force du dollar, ce qui fait pencher la balance en faveur de la valeur ajoutée de Bitcoin. Ajoutez à cela le faible volume du lundi de Pâques, et vous avez l’explication de la raison pour laquelle le prix BTC se négocie 5% plus haut en seulement deux jours de bourse.

Le prix du BTC a d’autres bonnes nouvelles dans son sac, alors que l’élan se construit pour une pause au-dessus du SMA de 55 jours à partir de là, un bon bout de chemin peut être couvert sans aucun obstacle significatif avant d’atteindre 44 000 $ ou même 45 000 $ d’ailleurs. Autour de cette zone, la ligne de tendance descendante rouge commencera à jouer et les baissiers seront sur le marché pour défendre ce plafond technique de leur vie. Sans prédire aucun résultat si la ligne de tendance descendante se brise, attendez-vous à au moins un test de cette ligne de tendance, qui se traduira par un gain de 13 % ou 5 000 $ ajoutés au portefeuille pour les traders qui sont entrés au niveau de 40 000 $, et il y a encore de la place. rejoindre maintenant.

Graphique journalier BTC/USD

Déjà marquée sur le graphique se trouve la ligne pointillée bleue qui pourrait rejeter une avance haussière à environ 41 756 $ avec le SMA de 55 jours à proximité, empêchant également les traders de faire plus de profit. Cela pourrait déclencher des prises de bénéfices et amener les investisseurs à clôturer leurs positions à court terme, et s’avérer être un revers dans un commerce en déclin généralisé. Dans un tel mouvement, attendez-vous à voir le prix du BTC tomber en dessous de 39 780 $, perdant à nouveau cet important niveau de 40 000 $, en route vers 38 075 $.