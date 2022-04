La volatilité de Bitcoin sur 30 jours tombe à son plus bas niveau sur 17 mois | Cryptomonnaie

Il y a une palourde sur le marché du Bitcoin (BTC), comme nous l’avons vu pour la dernière fois avant le début de la course haussière de la fin de 2020.

La volatilité sur 30 jours de la principale crypto-monnaie, qui mesure l’écart type des rendements quotidiens sur quatre semaines, a diminué à 2,20 %, le plus bas depuis le 5 novembre 2020, selon les données fournies par Arcane Research.

La jauge a culminé au-dessus de 6% en juin 2021 et a suivi une tendance à la baisse depuis, à l’exception du pic temporaire à 4,5% autour de la réunion de mars de la Réserve fédérale (Fed).

La baisse constante pourrait être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les échanges cryptomonnaies dominants Binance et la décision de FTX de réduire l’effet de levier, la baisse de l’intérêt pour les contrats à terme à marge cryptomonnaie et, plus récemment, la réduction de l’intérêt spéculatif, comme en témoigne la baisse des volumes de négociation.

Les données suivies par Kaiko Research montrent que les volumes de transactions hebdomadaires de bitcoin et d’éther (ETH) ont glissé aux niveaux les plus bas depuis l’été 2021.

Volumes hebdomadaires de bitcoin et d’éther (Kaiko Research)

« Les volumes d’échanges de bitcoins et d’ethereum ont considérablement diminué depuis décembre, les investisseurs ayant réduit les risques de leurs portefeuilles dans un contexte d’incertitude macroéconomique croissante », a déclaré la newsletter hebdomadaire de Kaiko Research publiée lundi. « La tendance s’est accélérée début avril avec une baisse de plus de 30 % du volume des échanges hebdomadaires du BTC et de l’ETH, à 7 milliards de dollars et 5 milliards de dollars respectivement, par rapport à fin mars. »

Alors que le bitcoin est en baisse de 10 % depuis le début de l’année, l’éther a perdu environ 15 %, par plate-forme graphique TradingView.

La force invisible

Il existe également des facteurs techniques en jeu, qui contribuent à apporter la tranquillité au marché du bitcoin.

Selon Two Prime, les teneurs de marché, qui achètent les options d’achat et de vente hors de la monnaie mises aux enchères par des coffres-forts d’options décentralisés (DOV) tous les vendredis, couvrent leur exposition haussière/baissière par des positions opposées sur le marché à terme et à terme perpétuel, dans le processus créant une limite pour les prix dans chaque cycle d’expiration.

Les teneurs de marché sont des individus ou des entités ayant l’obligation contractuelle de maintenir un niveau sain de liquidité sur une bourse. Ils s’assurent qu’il y a suffisamment de profondeur dans le carnet d’ordres en proposant d’acheter ou de vendre un actif, un contrat à terme ou une option d’achat ou de vente à un moment donné. Ces entités prennent toujours le côté opposé des transactions des investisseurs et maintiennent un portefeuille neutre au marché en achetant et en vendant l’actif sous-jacent lorsque le prix fluctue.

Les DOV ont connu une croissance exponentielle depuis le second semestre 2021 et ajoutent désormais plus de 100 millions de dollars d’exposition notionnelle au marché chaque semaine. En d’autres termes, la sensibilité des livres des teneurs de marché aux mouvements directionnels augmente. En tant que telles, leur activité de couverture pourrait aider à arrêter les fluctuations sauvages des prix sur le marché.

« Détenir un intérêt ouvert plus important nécessite une activité de couverture plus importante. Cela agit comme un prix plancher ou un plafond naturel pour les prix au comptant lors de grèves courtes. [levels at which DOVs sold options] », a déclaré Two Prime dans une note explicative DOV publiée le 8 avril. « En maintenant ces options jusqu’à l’expiration, comme le font les DOV, le gamma de l’option sous-jacente augmente, nécessitant ainsi plus de couverture delta de la part des teneurs de marché, intensifiant encore ce prix plancher. et plafond dynamique. »

Le calme avant la tempête?

Une période prolongée de turbulence des prix bas se termine souvent par une action violente des prix de part et d’autre.

Par exemple, le précédent régime de faible volatilité a duré plus de deux mois, de fin septembre à début novembre, la crypto-monnaie s’échangeant principalement entre 10 000 et 13 000 dollars. L’évasion s’est produite le 5 novembre, avec des prix bien au-dessus du sommet de juin 2019 de 13 800 $.

Personne ne sait si l’histoire se répétera. Cela dit, il y a des signes qu’un grand mouvement pourrait se produire bientôt.

« La volatilité à 7 jours a dépassé la volatilité à 30 jours, ce qui pourrait suggérer que le marché se réveille », a déclaré la newsletter hebdomadaire d’Arcane Research publiée mardi.

Bitcoin a été vu pour la dernière fois se négocier à près de 41 500 $, ce qui représente un gain de 2 % sur une base de 24 heures, selon les données de CoinDesk.