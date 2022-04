Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Algorand et Ethereum – European Wrap 20 avril | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a montré une force considérable car il rebondit sur une confluence de support cruciale. Ce rebond est similaire aux deux derniers retests qui ont conduit à une reprise massive. Par conséquent, Ethereum, Ripple et les altcoins auront probablement une semaine verte.

Le prix d’Algorand prépare le terrain pour une hausse massive avec un schéma d’inversion du fond alors qu’il rebondit sur un niveau de support stable. La structure générale du marché semblant bonne, une résurgence de la pression d’achat est ce que les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’ALGO connaisse. Par conséquent, une tendance à la hausse est probable pour l’altcoin et les gains pour les patients détenteurs.

Le prix de l’Ethereum (ETH) est sur le point de grimper de 17 % alors que les traders clôturent au-dessus du pivot mensuel mardi, et le prix de l’ETH teste actuellement le support d’un rebond vers 3 200 $. Bien que le Nasdaq cause des vents contraires avec FAANG-stock Netflix sur le dos, chutant de 25%, d’autres vents arrière émergent et sous-tendent la main haussière de l’action des prix. Attendez-vous à voir un rallye organisé avec le premier objectif à 3 200 $ et le niveau ultime à 3 500 $, où la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours stagne depuis plus d’un mois maintenant.