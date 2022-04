Comment vous positionner pour le prochain mouvement de prix de 60% d’Algorand | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a formé un modèle d’inversion autour d’un niveau de support stable, faisant allusion à un rallye massif.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’ALGO marque la fourchette haute à 0,989 $ et fasse une course pour l’obstacle de 1,20 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,68 $ invalidera la thèse haussière d’ALGO.

Le prix d’Algorand prépare le terrain pour une hausse massive avec un schéma d’inversion du fond alors qu’il rebondit sur un niveau de support stable. La structure générale du marché semblant bonne, une résurgence de la pression d’achat est ce que les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’ALGO connaisse. Par conséquent, une tendance à la hausse est probable pour l’altcoin et les gains pour les patients détenteurs.

Le prix d’Algorand entame son mouvement

Le prix d’Algorand est bloqué dans une fourchette allant de 0,687 $ à 0,897 $ depuis le 24 février. Bien qu’ALGO se soit redressé au-dessus de la limite supérieure de la fourchette après une hausse de 45 % le 14 mars, il n’y est pas resté.

La prise de bénéfices et la structure baissière du marché ont entraîné une correction du prix d’Algorand de 30 % et un nouveau balayage de la fourchette à 0,687 $. Fait intéressant, ALGO a marqué ce niveau trois fois, donnant lieu à une configuration d’inversion du fond. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à une résurgence de la pression d’achat pour déclencher un mouvement massif.

Ce modèle d’inversion du bas favorise les haussiers et est susceptible de déclencher une montée vers le haut de la fourchette à 0,897 $, ce qui constituerait un gain de 30 %. Cependant, à partir de sa position actuelle à 0,751 $, ce mouvement représenterait une ascension de 20 %.

Cependant, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Algorand grimpe plus haut, mais ce scénario dépend de la façon dont les haussiers réagissent à l’obstacle de 0,989 $. Si les acheteurs s’unissent et transforment cette barrière en pied, elle servira de base pour la prochaine étape.

Ce développement permettra à ALGO d’atteindre le niveau psychologique de 1 $ et d’atteindre également l’obstacle de 1,228 $, portant le gain total à 63 %.

Ce blocus est la seule chose qui empêche le prix d’Algorand de remonter à 1,2 $ et d’enregistrer un gain de 67 % par rapport à la position actuelle – 0,73 $.

Graphique ALGO/USDT sur 1 jour

Une augmentation soudaine de la pression de vente qui pousse ALGO à produire un chandelier quotidien proche de 0,68 $ créera un creux plus bas. De plus, cette évolution mettra les baissiers aux commandes et invalidera la thèse haussière.