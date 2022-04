Le premier ETF Bitcoin d’Australie pourrait attirer 1 milliard de dollars après son lancement la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Les régulateurs financiers ont donné le feu vert au premier fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) d’Australie pour commencer à négocier le 27 avril, et l’Australian Financial Review rapporte qu’il pourrait voir jusqu’à 1 milliard de dollars d’entrées.

Un ETF est un fonds négocié en bourse réglementé qui permet aux investisseurs de bénéficier du prix du Bitcoin sans avoir besoin de posséder eux-mêmes directement des pièces.

Cosmos Asset Management a battu les concurrents locaux VanEck, BetaShares et EFT Securities pour émettre le premier ETF Bitcoin d’Australie. Chaque entreprise est en lice pour clôturer les approbations réglementaires depuis au moins mars, selon le Sydney Morning Herald.

L’ETF Cosmos Asset Management Bitcoin sera coté sur CBOE Australia, avec l’approbation de la chambre de compensation des marchés des capitaux Clear d’Australia Securities Exchange (ASX). L’approbation a été faite après que Cosmos a décroché le minimum de quatre acteurs du marché pour soutenir les exigences de marge de 42% nécessaires pour couvrir le risque, selon un article publié par AFR mardi.

Le FNB Cosmos Bitcoin offre une exposition indirecte aux investissements au comptant dans le Bitcoin par le biais du FNB Canadian Purpose Bitcoin.

Kurt Grumelart, trader de la société australienne de gestion de patrimoine Zerocap, a qualifié l’approbation de l’ETF de « passionnante » et a déclaré qu’elle « valide une nouvelle adoption institutionnelle » après le lancement record du fonds Betashares CRYP qui investit dans des actions américaines exposées à la cryptomonnaie. Lors de son lancement en novembre 2021, le fonds a enregistré 10 millions de dollars d’entrées nettes dans les dix premières minutes.

Grumelart s’attend à ce que le nouvel ETF Bitcoin connaisse le même succès :

L’événement marque un grand pas en avant pour l’Australie et l’acceptation générale de l’industrie de la cryptomonnaie dans son ensemble.

Grumelart a prédit qu’un lancement réussi entraînera un afflux d’autres joueurs. « Si les marchés étrangers sont une indication, il est probable qu’un lancement réussi conduira à une multitude de listes de fonds basés sur des actifs cryptomonnaies en dehors de Bitcoin », a-t-il déclaré.

Ce sera le deuxième ETF lié à la cryptomonnaie de Cosmos depuis l’année dernière, lorsque la société a publié son ETF Global Digital Miners Access.

Les régulateurs australiens se sont efforcés d’établir des règles claires pour l’industrie de la cryptomonnaie au cours de l’année écoulée. L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) veut plus d’autorité sur l’industrie, mais le sénateur Andrew Bragg pense que c’est inapproprié jusqu’à ce que la crypto-monnaie soit reconnue comme un actif financier en vertu de la loi australienne.

Grumelart a déclaré qu’il pensait que la clarification des règles contribuerait au développement de l’industrie.

Au fur et à mesure que les nouvelles réglementations ASIC régiront les actifs cryptomonnaies, nous nous attendons à une plus grande clarté pour les dépositaires locaux et les fournisseurs de services, ouvrant cela comme une avenue au cours de l’année à venir.