Analyse Elliott Wave: Bitcoin n’est pas encore haussier [Video] | Cryptomonnaie

Aujourd’hui, nous parlons de Bitcoin, de son action sur les prix d’un point de vue technique et de la structure des vagues du point de vue des vagues d’Elliott. Bitcoin ne montre en fait aucune preuve d’un retournement bas et haussier, lorsque l’on regarde les graphiques à court terme. Au lieu de cela, nous suivons toujours l’action des prix baissiers en cours, peut-être même jusqu’au niveau de 30 000. Nous supposons que les traders devront attendre le second semestre 2022.

Notez que dans le graphique de 4 heures, le bitcoin est fortement et impulsivement en baisse par rapport à 4k, clairement avec cinq vagues de déclin, ce qui confirme un retournement baissier. Ainsi, nous pouvons nous attendre à des niveaux plus bas au moins en trois vagues (A)/(1) – (B)/(2) – (C)/(3) vers la zone 30k-33k ou peut-être même jusqu’aux plus bas de juin/juillet 2021 et en dessous de la région de 29 000 dans un cycle de cinq vagues, où nous rechercherons une zone de support solide. Actuellement, nous suivons un rallye correctif ABC mineur dans la vague (B)/(2) qui peut trouver la résistance dans le niveau 42k-44k, peut-être même 45k, à partir duquel nous devrons être conscients d’un autre par exemple vers le bas.

BTC/USD, 4H

Obtenez un accès complet à notre analyse Premium pendant 14 jours. Cliquez ici!