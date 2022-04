L’avertissement cryptomonnaie du FMI est mauvais pour certains mais une opportunité pour d’autres | Cryptomonnaie

Les cryptos ont connu une tendance à la baisse, et il ne fait aucun doute que la performance globale des cryptos au premier trimestre 2022 était loin d’être assez proche du quatrième trimestre 2021. Une grande partie de cela est principalement due au fait que les cryptos reviennent sous les projecteurs comme moyen de paiement. et contourner les sanctions. Les investisseurs ont toujours eu des inquiétudes concernant les cryptos comme Bitcoin et autres, qui sont vaguement réglementés et ne sont soutenus par rien. Pour les investisseurs, ce qui a plus de sens, c’est si quelque chose est de retour avec une vraie entreprise et s’ils peuvent posséder cette entreprise à un stade précoce.

Les cryptos comme Bitcoin et Ethereum ont atteint leur plus haut niveau historique au quatrième trimestre de l’année dernière, et depuis, le prix a tendance à baisser. La crypto a commencé à ressentir une pression de vente encore plus intense lorsque la Russie a commencé son invasion de l’Ukraine. À la suite de la guerre, les États-Unis et leurs alliés ont annoncé plusieurs séries de sanctions contre la Russie, et il y en a encore beaucoup d’autres à venir alors que la Russie poursuit sa campagne en Ukraine. La raison pour laquelle les cryptos sont sous pression est qu’ils ne sont largement réglementés par aucun gouvernement, et les pays ou les individus sanctionnés peuvent les utiliser relativement facilement pour contourner les sanctions. Ce facteur particulier a mis davantage en lumière les cryptos.

Pas plus tard qu’hier, le FMI a lancé un nouvel avertissement. L’institut a déclaré que des pays comme l’Iran et la Russie utilisent des cryptos pour contourner les sanctions, et ils utilisent leurs sources d’énergie pour exploiter les cryptos. Bien sûr, l’avertissement a rendu les investisseurs plus nerveux à propos de cet espace.

La réalité est que les investisseurs aiment les investissements faciles à comprendre et entièrement réglementés ou du moins que des personnes dirigent les entreprises qui ont travaillé dans cet environnement, par exemple Unicoin.

La start-up est un projet crypto, mais les personnes derrière ce sont des individus que les gens reconnaissent. Par exemple, Rosie Rios, qui fait partie de l’équipe Unicoin, était la 43e trésorière des États-Unis et est chercheuse invitée au Radcliffe Institute for Advanced Study de l’Université Harvard. Elle a été trésorière américaine à deux reprises et a fait imprimer sa signature sur les billets d’un dollar pendant cette période.

Une autre personne qui fait également partie de l’équipe Unicoin est Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, une entreprise que tout le monde connaît en raison de ses plus grands produits révolutionnaires.

La principale raison pour laquelle les investisseurs aiment les cryptos est le profit substantiel. Mais la réalité est que les investisseurs gagnent beaucoup d’argent lorsqu’ils investissent dans des entreprises en démarrage qui ont un énorme potentiel et qui sont des licornes.

Unicoin fait l’affaire à cet égard. Tout d’abord, il n’y a pas d’exploitation minière, ce qui est attrayant pour les pays qui disposent de ressources énergétiques et qui tentent de contourner les sanctions. Deuxièmement, il s’agit d’un modèle commercial basé sur des actions qui donne aux investisseurs une participation dans une entreprise Unicoin à un stade précoce et leur donne droit à des paiements de dividendes lorsqu’ils deviennent disponibles. C’est un environnement qui leur est familier, comme les actions. Cependant, contrairement aux actions, les investisseurs Unicoin ont la possibilité d’investir dans une entreprise Unicorn à un stade très précoce. Troisièmement, le fait qu’il s’agisse de payer le dividende, Unicoin sera entièrement réglementé. Être réglementé signifie qu’il n’y a pas de menaces d’avertissements comme le FMI mentionné ci-dessus.

Pour conclure, la guerre en Ukraine a mis davantage en lumière les cryptos, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas vu de rassemblement dans les cryptos. Compte tenu du changement du cadre réglementaire, les investisseurs privilégient les opportunités d’investissement qui sont non seulement entièrement réglementées et ont un ton familier comme le versement de dividendes, mais leur donnent la possibilité d’investir dans une entreprise licorne à un stade précoce.