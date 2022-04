Ce retracement haussier pourrait déclencher un rallye à 1,70 $ pour le prix MATIC | Cryptomonnaie

Le prix MATIC établit la base d’une configuration triple bottom qui pourrait déclencher un renversement de tendance à part entière.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un retracement haussier qui pourrait entraîner une hausse de 30 % à 1,69 $.

Une clôture en chandelier de six heures en dessous de 1,24 $ invalidera la thèse haussière de Polygon.

Le prix MATIC montre une configuration intéressante en formation. Une accumulation de pression d’achat pourrait être la clé pour déclencher une reprise massive pour JeuxServer.

Le prix MATIC doit se renforcer

Le prix MATIC a défini une fourchette allant de 1,24 $ à 1,69 $ alors qu’il a augmenté de 36 % entre le 24 février et le 2 mars. Ces points ont atténué Polygon, qui traverse cette zone depuis le 2 mars. Cependant, les choses pourraient se réchauffer et les traders pourraient préparez-vous à contester la limite supérieure de cette fourchette.

Le 15 mars, le prix MATIC a établi un creux à 1,33 $ et a rebondi de 30 % pour dévier brièvement au-dessus du sommet de la fourchette. Cependant, cette reprise n’a pas réussi à maintenir son élan, entraînant un krach de 23 % qui a balayé le plus bas du 15 mars à 1,33 $.

Cette action sur les prix est importante car elle jette les bases d’un modèle à triple creux. Alors que le prix MATIC approche du niveau de retracement de 50% à 1,47 $, un rejet ici pourrait envoyer le jeton de couche 2 pour retester la barrière de 1,33 $. Une telle décision compléterait le modèle d’inversion du fond et déclencherait une augmentation massive de la pression d’achat.

La reprise qui en résulte va probablement briser le point médian à 1,47 $ et se diriger vers la fourchette haute à 1,69 $. Cette tendance haussière constituerait un gain de 30% et c’est probablement là que les haussiers ralentiront.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient la tendance à la hausse du prix MATIC. Cette métrique montre que le seul groupe d’investisseurs « Out of the Money » qui pourrait poser de sérieux problèmes, s’étend de 1,61 $ à 1,72 $. Ici, environ 48 000 adresses qui ont acheté près de 3,67 milliards de jetons MATIC sont sous l’eau.

Fait intéressant, le chemin menant à cet obstacle montre peu ou pas de résistance, ce qui coïncide avec les perspectives décrites d’un point de vue technique.

MATIQUE GIOM

Alors que les choses s’améliorent pour le prix MATIC, un chandelier de six heures près de 1,24 $ invalidera la thèse haussière car cela créerait un plus bas plus bas.