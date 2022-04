400 nouveaux projets et 100 000 nouveaux portefeuilles en un mois sur Cardano | Cryptomonnaie

Le nombre de portefeuilles ADA a augmenté de 100 000 depuis le 22 mars, le chiffre total s’élevant à 3,268 millions au 19 avril.

L’activité sur la blockchain Cardano (ADA) commence à s’intensifier, avec 400 nouveaux projets en cours, ainsi que 100 000 nouveaux portefeuilles créés au cours du mois dernier.

Selon un article Twitter du 19 avril des créateurs de Cardano Input Output (IOHK), il y a près de 900 projets en développement sur le réseau. Le chiffre a augmenté d’environ 400 depuis le 11 mars, après que le vice-président de l’IOHK, Tim Harrison, a déclaré que le total s’élevait à environ 500 via la publication Linkedin.

A ce jour, près de 900 projets sont #BuildingOnCardano⚒️ Et ce nombre augmente de jour en jour. Garder une trace de toutes les nouvelles de cet incroyable écosystème n’est pas facile et c’est pourquoi chaque semaine, nous compilons un résumé de l’écosystème avec des faits marquants et des mises à jour. ⤵️#Cardano $ADA

— Entrée Sortie (@InputOutputHK) 18 avril 2022