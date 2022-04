Plus volatil que Bitcoin ? Les actions de Netflix plongent de 25% | Cryptomonnaie

Le cours de l’action du service de streaming a pris un coup majeur après avoir publié des nombres d’utilisateurs décevants, faisant crier certains membres de la communauté cryptomonnaie à la volatilité.

Le marché boursier a une fois de plus rendu la cryptomonnaie stable par rapport au cours de l’action Netflix (NFLX) qui a chuté de 25% après les heures de négociation.

La nouvelle qui a déclenché la chute dramatique a été la révélation mardi que le service de streaming a perdu 200 000 clients au premier trimestre 2022 et prévoit qu’il perdra encore deux millions d’abonnés ce trimestre. C’est la première fois que l’entreprise comptabilise des pertes de nombre d’utilisateurs depuis 2011 selon Bloomberg.

Les investisseurs ont réagi en abandonnant les actions de NFLX dans les échanges après les heures normales de bureau, provoquant une chute des prix à un nouveau creux annuel de 258,90 $. Lorsque la négociation s’ouvrira pour la journée à 13 h 30 UTC le 20 avril, on ne sait pas à quel prix l’action s’ouvrira.

Une telle action sur les prix a suscité une certaine joie de la part de la communauté crypto qui a longtemps été critiquée par les investisseurs traditionnels selon lesquels la crypto est trop volatile.

L’analyste crypto et hôte de la chaîne YouTube Into the Cryptoverse Benjamin Cowen a tweeté à ses 622 000 abonnés aujourd’hui que le crash de NFLX lui rappelle « comment les actions sont devenues plus comme #crypto, plutôt que l’inverse ».

En train de regarder $NFLX baisse de -26 % après les heures d’ouverture me rappelle comment les actions sont devenues plus similaires #cryptoplutôt que l’inverse – Benjamin Cowen (@intocryptoverse) 19 avril 2022

Le cours de l’action NFLX a fait moins bien en 2022 que Bitcoin (BTC) cette année. NFLX a perdu 57% depuis le 1er janvier 2022, alors qu’il était à son apogée pour l’année à 597,37 $. En comparaison, BTC est en baisse de 11% dans l’ensemble depuis son prix d’ouverture de 2022 de 46 319 $ à 41 288 $ selon CoinGecko.

D’autres actions technologiques ont connu des pertes quotidiennes de type crypto cette année. Le 2 février, PayPal (PYPL) a chuté de 20 %, passant de 172,77 $ à 139,89 $. Le même jour, Meta Platforms (META) – anciennement Facebook – a chuté de 25 %, passant de 327,82 $ à 244,65 $.

Mais avant que les experts en crypto ne prennent de l’avance, il faut noter que Bitcoin a chuté plus durement que ces actions technologiques lors des précédents krachs du marché de la crypto. La dernière fois que BTC a chuté d’au moins 25 % en une seule journée, c’était le 12 mars 2020, lorsqu’il a chuté de 41 %, passant de 7969 $ à 4776 $.

Une analyse réalisée par la société de recherche sur la cryptomonnaie Into The Block et publiée le 16 avril a révélé que BTC et Ether (ETH) « ont été moins volatils que de nombreuses actions, en particulier celles proposant des offres de cryptomonnaie ».

Son analyse a utilisé le ratio de Sharpe pour comparer la volatilité entre différents investissements. Plus le score est bas, moins l’actif est volatil. Bitcoin a reçu un score de -0,02, tandis que Square (-0,05), MicroStrategy (-0,02) et Coinbase (-0,02) correspondaient à des BTC sous-performants.

Des rendements plus faibles, plus de volatilité – Contrairement à la croyance populaire, $ BTC et $ETH ont été moins volatils que de nombreuses actions, en particulier celles proposant des offres de cryptomonnaie Le ratio de Sharpe tient compte des rendements par rapport à la volatilité des prix. Ici, la plupart des sociétés de cryptomonnaie égalent ou sous-performent BTC pic.twitter.com/sV0QSsCR6J — IntoTheBlock (@intotheblock) 15 avril 2022

L’animatrice du podcast Coin Stories Natalie Brunell a tweeté aujourd’hui que Netflix pourrait être en mesure de résoudre certains de ses problèmes actuels en ajoutant BTC à son bilan.