First Mover Asia : L’Allemagne est-elle vraiment la juridiction la plus favorable aux crypto-monnaies ? Peut être pas; Gains de bitcoins | Cryptomonnaie

BTC poursuit sa reprise après un creux de cinq semaines lundi.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin s’est échangé à la hausse aux côtés des actions américaines, atteignant 41 360 $.

Insights: L’Allemagne n’est peut-être pas aussi favorable à la cryptomonnaie que son classement le laisse supposer.

Avis du technicien : la phase de récupération de Bitcoin reste intacte, bien que dans une large fourchette de négociation.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 41 386$ +1,4%

Éther (ETH) : 3 102 $ + 2 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur EOS EOS +8,1% Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL +5,8% Plate-forme de contrat intelligente Pois POINT +3,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Argent Bitcoin BCH −0,5 % Monnaie Stellar XLM −0,3 % Plate-forme de contrat intelligente

Le prix du bitcoin augmente pour le deuxième jour dans l’espoir d’un atterrissage en douceur

Par Bradley Keoun et Angélique Chen

Bitcoin (BTC) poursuit sa reprise après un creux de cinq semaines autour de 38 700 $ lundi.

Au moment de mettre sous presse, la plus grande crypto-monnaie changeait de mains à 41 300 $, toujours bien en deçà du sommet d’environ 48 000 $ il y a quelques semaines.

« Le paysage macro semble positif à mon avis », a écrit Marcus Sotiriou, analyste chez GlobalBlock, un courtier en actifs numériques basé au Royaume-Uni, dans une newsletter.

Sotiriou a déclaré qu’il pensait que l’économie connaîtrait un atterrissage en douceur malgré de nombreux analystes prévoyant une récession. Il est optimiste sur le bitcoin et les actions, même si la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d’intérêt de 0,5 point de pourcentage le mois prochain, soit le double des augmentations de 0,25 point de pourcentage observées ces dernières années.

La semaine dernière, les fonds cryptomonnaies ont subi des sorties pour la deuxième semaine consécutive, avec quelque 97 millions de dollars de rachats, peut-être en raison du « bitcoin devenant de plus en plus sensible aux taux d’intérêt ».

Selon Glassnode, une grande quantité d’approvisionnement en bitcoins a été accumulée entre la fourchette de prix de 38 000 $ et 45 000 $, comme l’a rapporté Damanick Dantes de CoinDesk dans Market Wrap. Cela suggère que les commerçants insensibles aux prix détiennent une grande partie de l’offre de bitcoins au-dessus du niveau de prix de 40 000 $.

« Les traders n’ont pas encore fait de paris de haute conviction à la hausse ou à la baisse », selon les analystes de la société de recherche en investissement FundStrat.

Coin Metrics, une société d’analyse de blockchain, a noté que Bitcoin approche de la moitié entre les troisième et quatrième moitiés de récompense de la blockchain d’origine. (Ils se produisent tous les 210 000 blocs de données, soit environ tous les quatre ans ; le prochain devrait avoir lieu le 4 mai 2024.)

« Les moitiés sont la caractéristique principale de la politique monétaire programmatique de Bitcoin », a écrit Coin Metrics.

Sur les marchés traditionnels, les actions américaines ont augmenté alors que les analystes notaient que les investisseurs étaient devenus trop baissiers, le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 2,94 %, le plus élevé depuis 2018.

Ailleurs dans la crypto, Tracy Wang de CoinDesk a rapporté que le développeur prolifique de la finance décentralisée (DeFi) Andre Cronje semble être de retour dans la crypto après avoir brusquement quitté l’industrie le mois dernier.

Marchés

S&P 500 : +1,6 %

DJIA : +1,5%

Nasdaq : +2,2%

Or : 1 952 $ -0,4 %

Connaissances

Non, l’Allemagne n’est pas le pays le plus favorable à la cryptomonnaie au monde

Par Sam Reynolds

Quelle est la première chose à laquelle vous associez « UE » quand il s’agit d’affaires ? Des impôts dévastateurs et une bureaucratie féroce.

Il est donc surprenant que l’Allemagne ait récemment pris la première place à Singapour en tant que juridiction la plus respectueuse des crypto-monnaies au monde, selon un classement de CoinCub.

La justification? Aucune taxation sur la crypto si vous la revendez après un an de détention. Si vous le vendez (plus de 600 euros ou 648 $) avant ce point d’un an, vous êtes imposé selon le régime habituel des plus-values.

Pour être sûr, c’est une très bonne chose pour les HODLER à long terme. Si vous êtes long sur le bitcoin et que vous voulez empiler les sats, ce régime fiscal vous traitera très bien.

Cependant, cela ne fonctionne pas très bien pour la finance décentralisée (DeFi). Échanges décentralisés, agriculture de rendement, extraction de liquidités… tout cela repose sur des échanges et des transactions rapides. C’est ce qui sous-tend cette nouvelle machine sophistiquée, qui a actuellement une valeur de plus de 100 milliards de dollars.

Ainsi, un commerçant DeFi en Allemagne va avoir une mauvaise facture fiscale au moment des impôts. Il est difficile de déterminer l’impôt à payer, lorsque le mois moyen d’un commerçant DeFi est un réseau complexe et complexe. Le trading de dérivés cryptomonnaies – qui génère des centaines de milliards de dollars par jour en volume – est également soumis à l’impôt habituel sur les plus-values. La convivialité cryptomonnaie de l’Allemagne disparaît rapidement si vous la regardez sous cette rubrique.

Un mème de Pepe sur la complexité de DeFi et des taxes (auteur inconnu)

La crypto s’est naturellement tournée vers des hubs comme Singapour en raison de l’absence d’impôt sur les plus-values. Singapour est une ville insulaire sans ressources naturelles, donc afin de relancer son développement en tant que plaque tournante, elle a créé un régime fiscal favorable pour encourager le commerce.

En l’absence d’impôt sur les gains en capital, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter de la durée de détention lors de l’expérimentation de nouveaux protocoles. Vous êtes juste capable de commercer.

Certes, Singapour a pris des mesures qui seraient considérées comme « anti-crypto », mais cela ne signifie toujours pas que le pays devrait être considéré comme peu favorable à la crypto.

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) décourage le commerce de crypto par le grand public car elle sait que si suffisamment de personnes obtiennent un rekt après avoir tiré parti de leur épargne-retraite, elles se plaindront aux politiciens qui demanderont plus de surveillance et de contrôle – cette surveillance et ce contrôle ne sont tout simplement pas ‘t dans l’ADN d’un centre financier comme celui de Singapour.

Mais malgré ce découragement, l’absence d’impôt sur les plus-values ​​existe toujours et quiconque souhaite faire du commerce peut aller de l’avant. Singapour décourage également d’autres comportements comme boire de l’alcool et fumer du tabac, et accompagne les deux avec de lourdes taxes sur les vices. Une telle taxe sur les vices n’existe pas pour la crypto.

L’avis du technicien

Bitcoin (BTC) est revenu au-dessus de 40 000 $, ce qui est le point médian de sa fourchette de prix longue de trois mois. Pourtant, la crypto-monnaie fait face à une résistance initiale à 43 500 $, ce qui pourrait bloquer la hausse actuelle des prix.

BTC s’échangeait autour de 41 200 $ au cours de la journée de négociation à New York et a augmenté de 2 % au cours des dernières 24 heures.

L’indice de force relative (RSI) sur les graphiques intrajournaliers approche des niveaux de surachat, similaires à ce qui s’est produit fin mars, qui a précédé un recul des prix. Sur le graphique journalier, cependant, le RSI est neutre, ce qui signifie que les acheteurs pourraient rester actifs au support.

Pour l’instant, BTC continue de maintenir un support supérieur à 37 500 $ – un niveau clé qui a maintenu la phase de récupération intacte. En outre, une série de prix bas plus élevés depuis le 24 janvier indique un ralentissement de la pression de vente, bien qu’avec des fluctuations de prix de 20 %.

Les signaux de momentum sur le graphique hebdomadaire sont toujours positifs, ce qui pourrait indiquer une hausse supplémentaire vers le niveau de résistance de 46 710 $ à moyen terme.

Événements importants

10 h 30 HKT/SGT (2 h 30 UTC) Conférence de presse sur les perspectives mondiales du Fonds monétaire international