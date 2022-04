Le prix du Dogecoin reste un gros point d’interrogation malgré la récente tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin connaît une action de prix agitée.

Le volume des prix Dogecoin n’est toujours pas convaincant.

L’invalidation de la thèse baissière est une clôture au-dessus de 0,15 $.

Le prix Dogecoin est dans les limbes

Le prix Dogecoin montre une action de prix extrêmement agitée, ce qui a justifié le jeton numérique comme défavorable jusqu’à ce que de nouvelles preuves d’une forte tendance à la hausse se révèlent. Aujourd’hui, le prix DOGE est remonté dans la zone basse de 0,14 $ sous un volume relativement faible. Le manque de volatilité de ces derniers jours révèle l’idée que les commerçants professionnels et les grandes institutions ne sont pas intéressés par DOGE autour du prix de S0.14.

Dogecoin a connu une fausse cassure importante au début du mois qui persiste encore dans l’action des prix. Les haussiers tentent d’établir un certain élan alors que le prix du DOGE oscille sur le territoire des acheteurs sur l’indice de force relative. Cependant, il y a encore un gros point d’interrogation sur la tendance générale. Les analystes de FX ont proposé une thèse de triangle descendant, la vague C étant terminée après la fausse cassure plus tôt en mars. La vague C est généralement très complexe en ce qui concerne les triangles. Ainsi, il sera difficile de prévoir un nouveau sommet même s’il se produit.

DOGE/USDT Graphique sur 1 jour

La première preuve de confiance dans une tendance haussière DOGE sera une bougie de clôture au-dessus de 0,15 $. Si les haussiers peuvent clôturer au-dessus de la zone de consolidation précédente, le prix DOGE pourrait facturer entre 0,17 $ et 0,18 $, ce qui entraînerait une augmentation de 20 % par rapport au prix actuel.