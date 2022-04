Prédiction des prix des crypto-monnaies : Terra, Shiba Inu et Dogecoin – American Wrap 19 avril | Cryptomonnaie

Prédiction de prix Dogecoin: DOGE à destination d’une cassure de 70%

C’est le moment d’acheter Shiba Inu avant qu’il n’éclate

Le prix du Shiba Inu (SHIB) redescend en dessous de 0,00002600 $ alors que l’action des prix subit un rejet par le pivot mensuel à 0,00002550 $ après avoir formé un piège haussier. De plus, l’indice de force relative (RSI) glisse en dessous de 50, ce qui montre que l’intérêt des investisseurs s’estompe alors que les commerçants sont nerveux en raison du fait que le nouveau trimestre des bénéfices devrait commencer aujourd’hui, et les commentaires de la FED ce matin ont peint un possible même trajectoire de taux plus belliciste dans un avenir proche. Ce dernier est important pour planter le décor de l’appétit pour le risque dans les semaines et les mois à venir et pousse le prix SHIB vers 0,00002200 $ pour l’instant, entraînant une perte de 12 %.

LUNA de Terra augmente de 17% alors que l’UST devient le troisième plus grand stablecoin

LUNA de Terra a surperformé le marché plus large de la cryptomonnaie avec une hausse de 17 % au cours des dernières 24 heures, poussant les prix à plus de 90 $ en heures asiatiques mardi. LUNA a dépassé la barre des 80 $ à 82 $, un niveau de support pivot, jusqu’à 92,07 $ pendant les premières heures asiatiques. La prise de bénéfices a vu les prix chuter à 89 $ au moment de la rédaction, un autre niveau de support pour le jeton. Cette décision intervient après une baisse de près de 37 % au cours des deux premières semaines d’avril après des sommets à vie de 120 $ au début du mois.