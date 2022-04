Où acheter MATIC avant qu’il ne revienne à 1,70 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a franchi une ligne de tendance quotidienne.

Le prix du Polygon a vu son volume augmenter.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de 1,24 $.

Le prix MATIC affiche de forts indicateurs haussiers. Les commerçants devraient rechercher des entrées car le prix pourrait augmenter de 20% supplémentaires.

Le prix MATIC dit, « échangez ce que vous voyez, pas ce que vous ressentez »

Le prix MATIC affiche une action de prix vengeresse que tout commerçant professionnel aime voir. Comme l’a noté Sam Seiden lors de son dernier séminaire FX, les traders doivent souvent changer d’avis sur un coup de tête, et il n’y a rien de mal à cela. Comme Sam le mentionne dans le séminaire, « pour être un bon trader, il est important de prendre des décisions commerciales en fonction de ce que vous voyez et non de ce que vous ressentez ».

Les commerçants sont probablement sur un bord émotionnel rempli de doutes car presque tous les cryptos ont augmenté de 10% depuis le faux-out qui s’est produit tôt lundi. Cependant, le prix MATIC laisse entendre que les haussiers sont bien plus forts qu’un simple rallye de 10 % et que des gains supplémentaires vers 1,70 $ pour 20 % supplémentaires pourraient se produire.

Le prix MATIC met en place un rallye contre-tendance classique. D’une part, le prix Polygon a franchi la moitié inférieure de la fourchette lundi et s’est refermé dans un comportement haussier extrême, imprimant une grande bougie engloutissante haussière à 1,419 $. La bougie est maintenant la plus grande de la tendance baissière et a une légère augmentation de volume. L’indice de force relative repose également sur le territoire des acheteurs sur le graphique journalier.

–

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière se situe à quelques ticks en dessous du plus bas du 24 février à 1,24 $. Le prix MATIC ne doit en aucun cas dépasser ce niveau pour maintenir un biais haussier. Si ce scénario baissier devait se produire, le prix MATIC pourrait chuter jusqu’à 20% vers 1,14 $ pour valider la thèse baissière de début avril.