Monero : C’est pourquoi le prix XMR surpasse les cryptos de confidentialité | Cryptomonnaie

Le prix de Monero éclate dans une hausse des prix à deux chiffres en réponse aux plans de hard fork pour juillet 2022.

Monero a surpassé les autres pièces de confidentialité alors qu’il se prépare pour sa quinzième mise à niveau de version logicielle via le hard fork de juillet.

Les analystes estiment que le prix de Monero pourrait doubler à court terme, rompant sa tendance baissière de quatre ans.

Le hard fork de Monero devrait avoir lieu en juillet 2022, et le protocole de confidentialité est sur la bonne voie pour un renversement de tendance. Les analystes ont révélé une perspective haussière sur le prix de Monero.

La hausse des prix de Monero pourrait se poursuivre à une condition

Monero, l’une des principales crypto-monnaies axées sur la confidentialité, a annoncé des plans pour un hard fork en juillet 2022. Le hard fork lancerait la quinzième version de Monero avec une sécurité améliorée dans le réseau et des changements de frais.

Les développeurs derrière Monero ont confirmé l’annonce dans un article GitHub. Monero déploiera le testnet en mai 2022. Aucun nouvel actif ne serait émis après le hard fork, à une hauteur de bloc de 2 668 888.

Après le hard fork, les versions précédentes de Monero seraient rendues invalides, et la quinzième version serait la seule pertinente pour les utilisateurs.

Étant donné que Monero offre aux utilisateurs une plus grande confidentialité que les autres crypto-monnaies et que ses transactions sont difficiles à tracer et à suivre, XMR a connu une adoption et une utilité plus élevées. Postez le hard fork ; il y aurait des améliorations dans le mécanisme de signature multiple. La mise à niveau bulletproof+ garantira que les transactions ne contiennent pas de fausses informations sur la blockchain Monero.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Monero et prédit une reprise de la pièce axée sur la confidentialité. @ Hayess5178, un analyste crypto pseudonyme, a une vision optimiste de Monero. L’analyste a prédit un rallye 2x du prix de Monero à court terme depuis que la crypto-monnaie a éclaté de sa longue tendance à la baisse de 4 ans.