Pourquoi le prix de Cardano risque une vente de 17% | Cryptomonnaie

Le prix Cardano subit une tendance à la baisse après un rejet ferme contre le niveau technique pendant le week-end.

Le prix de l’ADA a du mal à conserver ses gains car les risques extrêmes provoquent des vents contraires qui pèsent sur tout sentiment haussier positif.

Attendez-vous à voir une baisse de 7% à 17% avant que les investisseurs ne reviennent avec un volume d’achat important pour soutenir le prix ADA.

Le prix de Cardano (ADA) est sous le contrôle des baissiers après un rejet technique ferme ce week-end. Pas une fois, mais deux fois, les traders ont été écourtés par la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours autour de 0,96 $, ce qui en a fait un rejet ferme samedi suivi d’une longue compression dimanche, piégeant les traders et les poussant contre le niveau de 0,9150 $. Bien que les haussiers aient pu clôturer au-dessus du niveau lundi, le prix devrait encore baisser pour un nouveau test du niveau, ce qui en fait le quatrième test en seulement deux semaines – et prépare le terrain pour une baisse massive en tant qu’indice de force relative ( RSI) ne voit aucun signe de hausses du côté de la demande pour faire monter les prix.

Le prix ADA voit l’indicateur technique clignoter et pointer vers une vague baissière

Le prix Cardano envoie un signal de détresse aux marchés après que les baissiers sont entrés en force au cours du week-end, effectuant une action sur le prix du coupon Cardano. Avec une perte de 5 % au cours du week-end, les traders sont poussés contre le mur à 0,9150 $. Lundi, des arrêts ont été exécutés et de nouveaux traders sont venus défendre les gains de début mars, mais leurs efforts ne semblent être qu’une goutte sur une plaque chauffante. Alors que le volume global revient sur les marchés après le jour férié, ADA a perdu 1% pendant l’ASIA PAC et devrait perdre encore plus à l’avenir.

Le prix de l’ADA reviendra bientôt au niveau déjà mentionné de 0,9150 $, ce qui en fera le quatrième test et peut-être même encore plus à la baisse. Attendez-vous à voir cette baisse rechercher un support autour du S1 mensuel à 0,8650 $, avec des risques extrêmes qui s’élargissent et pèsent sur le sentiment des investisseurs mondiaux, et une baisse supplémentaire vers 0,7790 $ peut également être envisagée. Ce niveau est un plancher important formé début mars et, d’ici là, le RSI se négociera en « survente » et verra des prises de bénéfices parmi les baissiers.

Graphique journalier ADA/USD

Cependant, les investisseurs ne doivent pas désespérer car une fois que quelques risques extrêmes s’estompent, attendez-vous à ce qu’une certaine marge de manœuvre s’ouvre grâce à un retour du sentiment positif. Cela pourrait conduire le prix ADA à franchir 0,968 $ et à grimper à 1,00 $. Cela déclencherait un retour de plus d’investisseurs dans le prix de Cardano, puisque les haussiers auront clairement pris le contrôle des baissiers. Si le dollar recule un peu plus avec ce risque extrême qui s’estompe, attendez-vous à voir le prix ADA se négocier davantage au-dessus de 1,00 $.