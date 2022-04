Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ripple, Solana et Shiba Inu – European Wrap 19 avril | Cryptomonnaie

Le prix Ripple (XRP) inquiète les investisseurs après une forte reprise lundi sous de faibles volumes réduits lors de la session ASIA PAC. Le problème est la croissance des risques extrêmes, la FED signalant une approche plus belliciste et les élections françaises ajoutant plus de poids aux préoccupations géopolitiques. En tant que tel, les investisseurs ne sont pas dans un endroit heureux et cherchent à remanier leurs portefeuilles en réduisant les avoirs en crypto-monnaies, le prix du XRP risquant de perdre environ 11 % desdites rotations de portefeuille.

Le prix de Solana laisse présager une tendance à la hausse car il se consolide en dessous d’un niveau de support crucial. Cette décision pourrait également propulser SOL vers des sommets jamais vus il y a deux semaines.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) redescend en dessous de 0,00002600 $ alors que l’action des prix subit un rejet par le pivot mensuel à 0,00002550 $ après avoir formé un piège haussier. De plus, l’indice de force relative (RSI) glisse en dessous de 50, ce qui montre que l’intérêt des investisseurs s’estompe alors que les commerçants sont nerveux en raison du fait que le nouveau trimestre des bénéfices devrait commencer aujourd’hui, et les commentaires de la FED ce matin ont peint un possible même trajectoire de taux plus belliciste dans un avenir proche. Ce dernier est important pour planter le décor de l’appétit pour le risque dans les semaines et les mois à venir et pousse le prix SHIB vers 0,00002200 $ pour l’instant, entraînant une perte de 12 %.