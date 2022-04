Le prix du BNB se prépare à une cassure haussière après la combustion de 1,84 million de jetons | Cryptomonnaie

BNB a terminé son deuxième auto-burn trimestriel et a retiré pour 741 millions de dollars de jetons Binance Coin de la circulation.

Un dépôt réglementaire auprès de la Bourse de Thaïlande a révélé l’investissement de Gulf Energy dans BNB, d’une valeur non divulguée, par l’intermédiaire d’une filiale de cryptomonnaie.

Les partisans pensent qu’une réduction de l’offre de BNB couplée à la demande des investisseurs institutionnels pourrait alimenter une hausse des prix de Binance Coin.

BNB a maintenant terminé sa deuxième gravure automatique en 2022, retirant 1,84 million de jetons BNB de la circulation. Les analystes prédisent une cassure du prix du BNB alors qu’une pénurie d’approvisionnement se prépare sur les bourses.

Le prix du BNB se prépare à une cassure au milieu d’un tokenburn

Le prix du BNB est fixé pour un rebond après que l’altcoin a terminé sa combustion automatique et a encore réduit son offre en circulation. Au total, 1,84 million de jetons BNB ont été retirés de la circulation et brûlés, anéantissant 741 millions de dollars en pièces Binance.

Le programme de brûlage réduit systématiquement le volume de BNB en circulation et alimente une pénurie d’approvisionnement. En règle générale, une réduction de l’offre en circulation entre les bourses entraîne une hausse des prix.

Fait intéressant, un dépôt récent auprès de la Bourse de Thaïlande a révélé l’investissement de Gulf Energy dans BNB. Le géant de l’énergie a acheté une quantité non divulguée de jetons BNB via une filiale de cryptomonnaie et s’est diversifié dans la cryptomonnaie.

Les partisans pensent qu’une pénurie d’approvisionnement en brassage en BNB, associée à la demande institutionnelle de Binance Coin, pourrait entraîner une hausse des prix.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du BNB et ont adopté une perspective haussière. @DaCryptoGeneral, un analyste crypto pseudonyme, pense que Bitcoin – qui influence toutes les autres crypto-monnaies – l’action des prix est toujours haussière, et le récent mouvement à la baisse a été une correction saine pour BNB. L’analyste soutient que BNB est prêt pour son prochain mouvement impulsif, et un nouveau test du triangle symétrique brisé pourrait pousser le jeton à 510 $.

$ BNB (1D) : l’action des prix est toujours haussière et le mouvement baissier en ce moment est une saine correction des prix pour le prochain mouvement impulsif Le prix avait retesté le triangle symétrique cassé et avait éclaté, je m’attends à une poursuite à la hausse et au prix de s’échanger au niveau clé de 510 $#BNB pic.twitter.com/wgQwo1a9KW – CRYPTO GÉNÉRAL (@DaCryptoGeneral) 19 avril 2022

@AltcoinSherpa pense que BNB est actuellement en phase d’accumulation et que le jeton est prêt pour un mouvement à la hausse.