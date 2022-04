Le prix d’Ethereum ‘bear flag’ pourrait faire chuter l’ETH à 2 000 $ après une baisse de 20% en trois semaines | Cryptomonnaie

Le jeton natif Ether (ETH) d’Ethereum a chuté de près de 20 % au cours des trois dernières semaines, atteignant des creux mensuels proches de 2 900 $ le 19 avril. modèle baissier.

Configuration du «drapeau baissier» du prix Ethereum activée

Surnommé « drapeau baissier », le signal de continuation baissier apparaît alors que le prix se consolide à la hausse à l’intérieur d’un canal parallèle ascendant après un fort mouvement à la baisse (appelé mât de drapeau). Il se résout après que le prix est sorti du canal pour baisser davantage.

Le prix de l’ETH a baissé après avoir testé la ligne de tendance supérieure de son drapeau baissier le 4 avril et envisage maintenant une baisse prolongée vers sa ligne de tendance inférieure près de 2 700 $. Si le modèle se déroule comme prévu, le prix pourrait encore baisser, avec une longueur cible égale à la hauteur du mât, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau des prix quotidiens ETH / USD avec configuration «drapeau baissier». Source : TradingView

En conséquence, la configuration du drapeau baissier d’Ether risque un nouveau test potentiel de 2 000 $ au deuxième trimestre.

Prix ​​ETH : Facteurs macro

La corrélation d’Ethereum avec Bitcoin et les domaines des marchés traditionnels a également augmenté ses risques de baisse ces derniers mois.

Par exemple, le coefficient de corrélation entre l’Ether et le Nasdaq 100 était de 0,95 ce 19 avril. Un coefficient de 1 signifie que les deux actifs évoluent en parfait tandem.

Coefficient de corrélation ETH/USD et Nasdaq 100 sur le graphique journalier. Source : TradingView

Le prix de l’éther a baissé de près de 19 % depuis le début de 2022. Pendant ce temps, le Bitcoin, les actions et d’autres marchés plus risqués ont également chuté cette année, les investisseurs évaluant la volonté de la Réserve fédérale d’augmenter agressivement les taux et de réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars.

Facteurs haussiers à plus long terme

Plus ou moins, la chute de l’ETH est principalement due au sentiment qu’il y aurait moins de liquidités disponibles pour acheter des actifs plus risqués.

Néanmoins, les spéculateurs gardent espoir quant à une tendance haussière à long terme en raison de sa mise à jour de protocole très attendue appelée « la fusion », qui devrait être publiée après juin.

« L’ETH subit toujours une pression de vente de la part des personnes qui voulaient gagner rapidement de l’argent grâce à la fusion », a noté DoopleCash, un analyste de marché indépendant, ajoutant :

« À un moment donné, nous trouverons un équilibre, je ne suis pas intéressé à prédire ce creux, je veux juste accumuler autant que possible avant d’y arriver. »

De plus, les mois précédant la mise à jour technique ont coïncidé avec une tendance à la baisse de l’Ether détenu par les échanges, le nombre de destinataires ETH non nuls augmentant et davantage d’ETH entrant dans le contrat intelligent officiel de la fusion.

Kennan Mell, analyste chez Seeking Alpha, affirme que le style d’Ethereum consistant à exécuter des fourches fantômes avant le lancement de Merge augmente la possibilité de réussite de la mise à jour lors du lancement. Cela devrait inciter davantage d’investisseurs, en particulier ceux qui attendent sur la touche, à accumuler de l’Ether à long terme.