C’est le moment d’acheter Shiba Inu avant qu’il n’éclate | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu subit une vague baissière alors que le responsable de la FED brosse un tableau désastreux de la trajectoire des taux.

Le prix du SHIB est encore plus en retrait, car les bénéfices trimestriels mettent les investisseurs sur les nerfs.

Attendez-vous à voir de l’argent sortir de SHIB, avec une correction à 0,00002200 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) redescend en dessous de 0,00002600 $ alors que l’action des prix subit un rejet par le pivot mensuel à 0,00002550 $ après avoir formé un piège haussier. De plus, l’indice de force relative (RSI) glisse en dessous de 50, ce qui montre que l’intérêt des investisseurs s’estompe alors que les commerçants sont nerveux en raison du fait que le nouveau trimestre des bénéfices devrait commencer aujourd’hui, et les commentaires de la FED ce matin ont peint un possible même trajectoire de taux plus belliciste dans un avenir proche. Ce dernier est important pour planter le décor de l’appétit pour le risque dans les semaines et les mois à venir et pousse le prix SHIB vers 0,00002200 $ pour l’instant, entraînant une perte de 12 %.

Le prix SHIB voit les investisseurs douter, mis à l’écart pour le retrait approprié pour intervenir

Le prix du Shiba Inu continue de baisser après que les traders ont tenté de revenir au-dessus du pivot mensuel à 0,00002550 $ lundi. Au lieu de cela, les traders ont été martelés à l’ouverture mardi alors que le volume augmentait après le jour férié. Les investisseurs ont déjà été brutalement réveillés par quelques commentaires d’un responsable de la FED indiquant une hausse des taux de 0,75 % au programme de la prochaine réunion de la FED. Les investisseurs d’ASIA PAC ont rapidement rendu leurs jetons SHIB contre de l’argent comptant et ont cherché à rester à l’écart pendant un certain temps.

Le prix SHIB saignera donc plus loin dans la session d’aujourd’hui et peut-être pour les prochains jours à venir. Demain, NETFLIX publiera ses résultats après la cloche, qui seront considérés comme un indicateur avancé pour les actions FAANG et le Nasdaq, un événement qui sera surveillé de près. Attendez-vous à ce que les investisseurs continuent de retirer leur argent du prix SHIB, entraînant une correction de 12% vers 0,00002200 $ avec la ligne de tendance ascendante verte à long terme, le pivot mensuel S1 juste en dessous et le double fond du 11 avril comme tiercé gagnant pour attraper l’action des prix.

Graphique journalier SHIB/USD

Si les bénéfices avant la cloche d’ouverture des États-Unis indiquent une vague de nouvelles positives, attendez-vous à voir un renversement rapide de l’évolution des prix. Le RSI remonterait au-dessus de 50, attirant plus d’acheteurs et d’investisseurs, et préparerait le terrain pour que le prix SHIB bondisse et clôture au-dessus de 0,00002550 $. Avec une clôture quotidienne au-dessus de cela, la route sera pavée vers 0,00002800 $ dans les prochains jours, avec un gain de 11 %.