Des milliers de Bitcoins sortent de Coinbase alors que les baleines entrent dans une frénésie d’achat pour cette bonne raison | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin grimpe au-dessus de 40 000 $ dans un renversement de tendance haussier alors que la demande des investisseurs institutionnels augmente.

2,57 milliards de dollars de Bitcoin ont été retirés des échanges depuis le 28 mars, alimentant un récit haussier parmi les investisseurs.

Les analystes ont fixé un objectif de 55 000 $ pour le prix du Bitcoin dans le rallye en cours, car la structure du marché reste haussière.

Le prix du bitcoin s’est remis de la chute en dessous de 40 000 $, stimulé par la demande des investisseurs institutionnels. Ki Young Ju de CryptoQuant pense que l’achat institutionnel est la clé de la hausse des prix du Bitcoin.

La hausse des prix du Bitcoin pourrait être alimentée par les achats institutionnels

Le prix du Bitcoin a commencé un rallye franchissant le niveau de 40 000 $ plus tôt dans la journée. Les partisans ont identifié trois raisons essentielles pour le retour du prix BTC. La demande institutionnelle croissante, un pic du nombre de baleines sur le réseau Bitcoin et une sortie massive de BTC sur des bourses comme Coinbase Pro sont les trois principales raisons qui alimentent la course haussière actuelle.

Ki Young Ju, PDG de la plate-forme d’analyse en chaîne CryptoQuant, estime que l’achat institutionnel pourrait redevenir un récit clé sur le marché de la cryptomonnaie.

Il y a un pic dans les sorties de Bitcoin : 64 233 BTC ont été retirés des échanges cryptomonnaies depuis le 28 mars. 2,57 milliards de dollars de Bitcoin ont été récupérés par les investisseurs et retirés de l’offre en circulation.

Solde Bitcoin sur les échanges

Coinbase Pro, l’un des plus grands échanges de crypto, a déplacé un grand volume de Bitcoin, un total de 30 000 en une seule journée cette semaine. Un pic d’achat de BTC parmi les baleines et les grands investisseurs de portefeuille est considéré comme un signe haussier pour le prix de l’actif.

Réserve d’échange Bitcoin sur Coinbase Pro

Un analyste crypto de premier plan, Ali Martinez a noté que 16 nouvelles baleines ont rejoint le réseau Bitcoin au cours de la semaine dernière, achetant un minimum de 39 millions de dollars en BTC. L’augmentation des baleines sur le réseau augmente la pression d’achat sur l’actif et alimente la hausse des prix du Bitcoin.

Adresses avec un solde supérieur à 1 000 $ BTC ont bondi depuis le 8 avril. Environ 16 nouveaux #BTC les baleines ont rejoint le réseau. La pression d’achat croissante peut sembler insignifiante, mais chacune de ces nouvelles adresses a acquis un minimum de 39 000 000 $ de #Bitcoins. pic.twitter.com/l3CoHyQj3A —Ali Martinez (@ali_charts) 18 avril 2022

@AltcoinSherpa, un analyste et commerçant de crypto sous pseudonyme, estime que la structure actuelle du marché haussier de Bitcoin n’implique aucun changement significatif dans les objectifs de prix à long terme. Alors que les altcoins peuvent avoir une autre longueur d’avance, le prix du Bitcoin atteindra l’objectif de 55 000 $.