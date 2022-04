Le prix Cronos de Crypto.com se remet de la chute alors que le nombre de transactions quotidiennes augmente | Cryptomonnaie

Le nombre quotidien de transactions importantes de Cronos de Crypto.com a augmenté avec un pic d’activité en chaîne.

Les laissez-passer de campus pour le Grand Prix F1 de Miami sponsorisé par Crypto.com sont en vente aujourd’hui, alimentant un récit haussier parmi les investisseurs.

Les analystes ont révélé une perspective haussière sur le prix CRO de Crypto.com et ont fixé un nouvel objectif à 0,58 $.

Le prix Cronos de Crypto.com pourrait se redresser à mesure que le nombre de transactions quotidiennes et l’activité en chaîne sur le réseau augmentent. Les analystes ont prédit un renversement de tendance dans le jeton de Crypto.com, entraîné par un nombre croissant de transactions à volume élevé.

Crypto.com pourrait faire son retour avec une augmentation des transactions à grand volume

Les récents partenariats et parrainages de Crypto.com ont accru la pertinence de son jeton auprès des investisseurs. Crypto.com alimente le Grand Prix F1 de Miami, et l’événement a lancé aujourd’hui le lancement de ses laissez-passer pour le campus.

Les partisans pensent que la vente de laissez-passer pour le campus a alimenté un récit haussier parmi les investisseurs. Il y a une augmentation du nombre de transactions volumineuses sur le réseau de Crypto.com ; le décompte quotidien est passé à 12. Ceci est considéré comme la clé de l’adoption de Cronos par les grands investisseurs de portefeuille.

Le nombre croissant de transactions de gros volumes a contribué à une augmentation de l’activité en chaîne dans le réseau Cronos.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Crypto.com CRO et prédit une perspective haussière. Un renversement de tendance du CRO pourrait effacer les pertes subies par les détenteurs depuis la dernière semaine de mars 2022.

Gert van Lagen, un analyste crypto, pense que le prix de Cronos révèle une structure de marché haussier. L’analyste note que le prix du CRO a connu une correction plate, suivie d’un plus haut et d’une forte correction. Les objectifs de l’analyste pour le prix CRO sont de 1,61 $ et 2 $ dans le rallye actuel.