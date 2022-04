Les entreprises de cryptomonnaie sous licence BitLicensed doivent payer des frais d’évaluation annuels à New York | Cryptomonnaie

Les frais permettront aux entreprises de monnaie virtuelle d’égaler celles payées par les institutions bancaires et d’assurance, ce qui permettra à l’État de récupérer les coûts de fonctionnement et de « mieux soutenir » l’industrie.

Le coût de gestion d’une entreprise de cryptomonnaie à New York est sur le point d’augmenter, le gouvernement de l’État se préparant à exiger des entreprises détenant une licence BitLicense qu’elles paient des frais d’évaluation pour s’assurer qu’elles se conforment à la réglementation.

La règle a été incluse dans le budget de l’exercice 2023 de l’État de New York promulgué le 9 avril par la gouverneure Kathy Hochul, donnant au Département des services financiers (DFS) de l’État une « nouvelle autorité pour percevoir les frais de surveillance des entreprises de monnaie virtuelle sous licence », selon une déclaration de le DSF.

La surintendante du DFS, Adrienne Harris, a déclaré que les frais aligneraient les entreprises de monnaie virtuelle sur ceux déjà payés par des institutions telles que les banques et les compagnies d’assurance et a ajouté :

New York a été le premier à commencer à octroyer des licences et à superviser les sociétés de monnaie virtuelle, et nous continuons d’attirer plus de licenciés et le financement de démarrage le plus crypto de tous les États du pays.

L’État de New York a été le premier aux États-Unis à exiger que les sociétés de cryptomonnaie obtiennent une licence avec l’introduction de la désormais connue « BitLicense », les frais de demande pour un tel permis sont actuellement de 5 000 $ et sont soumis à de vagues exigences de capital déterminées par le Nouveau York DFS.

Le montant des frais d’évaluation annuels que le DFS facturera aux entreprises de cryptomonnaie est actuellement inconnu, mais les mêmes frais pour d’autres institutions financières réglementées peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars par an.

Le DFS déclare que les frais doivent aider à payer les dépenses d’exploitation des entreprises de réglementation de la cryptomonnaie et « permettront au Département de constituer du personnel doté de la capacité et de l’expertise nécessaires pour réglementer et soutenir au mieux cette industrie en croissance rapide ».

Les entreprises qui acceptent la crypto comme moyen de paiement, créent des logiciels pour l’espace crypto, tels que des portefeuilles en libre-service, ou donnent des conseils sur le trading de crypto, ne sont pas soumises à la BitLicense et aux nouveaux frais correspondants.

Récemment, la réglementation et l’octroi de licences de crypto dans l’État ont été critiqués avec l’investisseur milliardaire Bill Ackman partageant ses réflexions en février sur les politiques défaillantes de New York et comment cela pourrait le faire quitter l’État.

Ackman a appelé le maire Eric Adams et le gouverneur Hochul à répondre aux préoccupations croissantes concernant la réglementation, affirmant que l’assouplissement des restrictions et la suppression des obstacles réglementaires pourraient faire de New York un « centre d’innovation crypto ».

Le maire Adams a couru avec l’intention de faire de New York le « centre de l’industrie de la crypto-monnaie », même en prenant ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin (BTC). L’analyse de Cointelegraph en novembre montre qu’il appartient vraiment au DFS de New York et au gouvernement de l’État d’adopter des changements qui attireront l’industrie.