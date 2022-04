La trésorerie de la fondation Ethereum étend les actifs non cryptomonnaies à 19 % | Cryptomonnaie

La Fondation Ethereum (EF) a publié un rapport détaillant comment sa trésorerie de 1,6 milliard de dollars se compose principalement d’Ether (ETH), mais avec un surprenant 18,8% d’actifs non cryptomonnaies.

Au total, l’organisation à but non lucratif EF qui gère les fonds pour les développements d’Ethereum détient environ 0,3 % de l’offre totale actuelle d’ETH, soit environ 1,3 milliard de dollars, ce qui est vérifiable sur Etherscan. Cependant, ses avoirs non cryptomonnaies représentent une part importante de 302 millions de dollars.

Le rapport d’avril 2022 est le premier publié par la Fondation à décrire ce qu’elle détient dans le Trésor et comment elle répartit les dépenses, y compris le financement de subventions pour divers projets basés sur Ethereum. Au total, l’EF semble avoir une assise financière très solide n’ayant dépensé que 48 millions de dollars en 2021.

Trésorerie de la Fondation Ethereum en avril 2022.

Le rapport indique qu’il a augmenté ses avoirs non cryptomonnaies à 302 millions de dollars par rapport à un montant non divulgué auparavant. Ce montant est destiné à fournir « une plus grande marge de sécurité » dans le but de le protéger contre un ralentissement du marché de la cryptomonnaie.

La Fondation n’a pas immédiatement répondu à une demande de divulgation des détails concernant ces avoirs non cryptomonnaies. Cependant, le chercheur d’Ethereum, Justin Drake, a suggéré que les avoirs non cryptés ne sont que des réserves fiduciaires dans un tweet du 18 avril.

La Fondation a dépensé 21,8 millions de dollars en recherche et développement de niveau 1 (L1), la plus grande part de ses dépenses l’an dernier. Ce total n’inclut pas le programme d’incitation client (CIP), qui est un programme en cours qui récompense neuf opérateurs de nœuds particuliers avec une part de 39 168 ETH (132 millions de dollars) selon un calendrier fixe.

Il a dépensé 9,7 millions de dollars supplémentaires pour le développement communautaire, 5,9 millions de dollars pour Ethereum en tant que plate-forme de développement, 5,1 millions de dollars pour les opérations internationales, 3,6 millions de dollars pour la recherche et le développement ZK (zéro connaissance) et 1,9 million de dollars pour la recherche et le développement de la couche deux (L2). développement.

Le rapport financier de l’EF intervient quelques mois seulement avant la date prévue de la fusion, où le réseau principal Ethereum passe à un algorithme de consensus de preuve de participation (PoS). Cela devrait réduire considérablement les besoins énergétiques et l’empreinte carbone du réseau.