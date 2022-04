Le prix de l’ApeCoin pourrait connaître une augmentation massive alors que les baleines continuent de s’accumuler | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin montre un rebond qui a rompu la tendance baissière de quatre jours, signalant l’intention d’aller plus haut.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’APE augmente de 22 % et marque la zone d’approvisionnement d’une heure, passant de 14,23 $ à 15,98 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 10,64 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’ApeCoin a montré une confluence technique majeure de signal haussier qui prévoit que de bonnes choses vont inévitablement se produire. De plus, le marché de la cryptomonnaie affiche une bonne santé, rendant cette montée en puissance possible.

Le prix ApeCoin devrait faire un mouvement haussier

Le prix de l’ApeCoin est sur une tendance baissière depuis que son pic à 17,46 $ a été marqué le 18 mars. Une tentative ratée de fixer un plus haut à 15,58 $ a été observée et il s’est effondré d’environ 31 % depuis lors. Du 11 avril au 14 avril, APE a tenté à nouveau de se redresser mais a échoué en raison des conditions de marché en vigueur.

En conséquence, le prix d’ApeCoin a suivi une tendance à la baisse de quatre jours, produisant des sommets plus bas. Au cours des dernières 24 heures, l’APE a rebondi de 11% et a mis fin à cette tendance baissière. Fait intéressant, l’altcoin a formé un creux plus élevé entre le 11 et le 19 avril, tandis que l’indice de force relative (RSI) a produit un creux plus élevé, indiquant une divergence haussière cachée.

Cette formation technique suggère que l’élan est en hausse, laissant entendre que le mouvement à venir propulsera le prix de l’ApeCoin à la hausse. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’APE augmente de 22% et marque l’obstacle de 14,43 $, qui est présent à l’intérieur de la zone d’approvisionnement d’une heure, s’étendant de 14,23 $ à 15,98 $.

Graphique APE/USDT sur 4 heures

L’accumulation récente de baleines détenant entre 100 000 et 1 000 000 de jetons APE soutient cette prédiction de tendance à la hausse pour le prix de l’ApeCoin. Ces portefeuilles ont augmenté leurs avoirs de 3,6 % à 3,9 % depuis le 28 mars.

Cette légère hausse de leurs avoirs indique que les baleines ont accumulé la baisse et qu’elles sont optimistes quant aux performances de l’altcoin.

Tableau de répartition de l’approvisionnement APE

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 10,64 $ invalidera la thèse haussière du prix ApeCoin en produisant un plus bas plus bas. Ce mouvement pourrait encore inviter les baissiers, déclenchant un krach de 10 % à 9,64 $. Ici, les acheteurs pourraient accumuler des APE à prix réduit, former une base et donner une autre chance à la course.