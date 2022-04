Les Moonbirds s’envolent vers la première place de NFT avec 290 millions de dollars vendus en quatre jours | Cryptomonnaie

Après avoir été vendu au prix de 2,5 ETH le 16 avril, le prix plancher des Moonbirds a également rapidement augmenté à 18,45 ETH.

Le projet Moonbirds NFT, basé sur Ethereum et récemment lancé, se hisse au sommet des graphiques de volume des échanges après avoir généré 290 millions de dollars de ventes en seulement quatre jours.

Il y a au total 10 000 NFT d’avatar de hibou pixel générés par ordinateur, qui ont été rapidement vendus le 16 avril au prix de 2,5 Ether (ETH) par NFT, soit 7 700 $ aux prix actuels. Le prix plancher (vente moyenne minimale) a depuis explosé sur les marchés secondaires, OpenSea affichant actuellement une somme considérable de 18,45 ETH (56 800 $).

Selon les données de CryptoSlam, le projet a généré plus de 289,9 millions de dollars de ventes secondaires (le chiffre inclut également les ventes de menthe). Le chiffre place le projet comme la collection NFT la plus vendue sur les métriques de sept jours et de 30 jours, et deuxième sur les dernières 24 heures.

En regardant le graphique sur 30 jours, le gouffre en volume est notable, avec des chiffres de ventes NFT de Moonbirds de 52 % devant Azuki, deuxième, et son volume de 189,3 millions de dollars, et 76 % du BAYC à 164,6 millions de dollars.

DappRadar a également souligné que le Moonbirds # 7963 NFT a réalisé la neuvième plus grande vente de toutes les collections NFT au cours de la semaine dernière à 135 ETH (410 000 $).

Meilleures ventes NFT au cours de la semaine dernière : DappRadar

Le projet Moonbirds suit une voie similaire à celle du Bored Ape Yacht Club (BAYC) en lançant des NFT axés sur les services publics qui permettent aux détenteurs d’accéder à un écosystème privé et à un club de membres.

Selon la feuille de route du projet, les avantages de hodler comprendront un accès prioritaire aux futures gouttes, un club d’adhésion, des marchandises et un accès anticipé à une prochaine plate-forme Metaverse nommée « Project Highrise ».

La collection Moonbirds NFT a été fondée par le collectif PROOF, qui travaille sur plusieurs projets NFT et agit également comme un club social exclusif pour les 1 000 détenteurs des NFT collectifs PROOF. Les laissez-passer à collectionner ont un prix plancher alléchant de 91 ETH (278 800 $) au moment de la rédaction.

1/25 Alors pourquoi ai-je investi 120 $ETH dans @moonbirds_xyz qui est maintenant évalué à environ 300 $ETH basé sur les dernières ventes? Pourquoi était-ce si facile pour moi et pourquoi je ne vends pas encore ? Plongeons dans Moonbirds et @preuve_xyz pic.twitter.com/3zuS6IgCrn — MoonCat2878 (@mooncat2878) 18 avril 2022

Le lancement impressionnant de Moonbirds semble être le résultat du soutien massif des investisseurs aux membres fondateurs du collectif PROOF, qui comprend l’entrepreneur technologique et fondateur de Digg, Kevin Rose, ainsi que les investisseurs Web3 Justin Mezzell et Ryan Carson.

Un collectionneur NFT qui passe par « Cryptolocity » sur Twitter a souligné Rose hier, notant qu’ils ont soutenu le projet en raison de sa solide réputation, de ses connexions dans les mondes web2 et web3, ainsi que de son podcast axé sur NFT qui a « contenu certains des plus vie -changer ‘alpha’ » pour ses auditeurs.