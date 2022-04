Deux raisons pour lesquelles le prix de Zilliqa est prêt pour une hausse rapide de 30 % | Cryptomonnaie

Le prix du Zilliqa montre une résurgence de la pression d’achat alors qu’il augmente de 14 % au cours des 12 dernières heures.

Cette montée en puissance survient après un plongeon dans la zone de demande de 0,097 $ à 0,121 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,097 $ invalidera la thèse haussière du ZIL.

Le prix de Zilliqa est de retour sous le contrôle des traders alors qu’il redémarre son rallye. Cette décision intervient après le crash continu de ZIL depuis le 28 mars. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ce rallye se poursuive en raison de deux signaux techniques.

Le prix de Zilliqa présente un signal d’achat sur deux fronts

Le prix du Zilliqa a chuté de 56 % depuis le 28 mars, faisant passer sa valeur marchande d’un niveau record de 0,237 $ à 0,101 $. Cette baisse était principalement due aux bénéfices des investisseurs après un rallye exponentiel de 540 %.

Le filet de sécurité a été fourni par la zone de demande quotidienne, s’étendant de 0,097 $ à 0,121 $ et la confluence de la moyenne mobile (MA) de 200 sur quatre heures. De plus, le prix de Zilliqa a produit un plus bas les 12 et 18 avril, tandis que l’indice de force relative (RSI) a produit un plus bas plus élevé, indiquant une divergence haussière.

Tous ces facteurs ont joué un rôle crucial pour redonner le contrôle aux traders. En conséquence, le ZIL a augmenté de 14 % au cours des 12 dernières heures environ et devrait augmenter. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 30 % qui poussera l’altcoin à retester l’obstacle de 0,146 $.

C’est là qu’un sommet local est susceptible de se former, mais surmonter cet obstacle pourrait propulser le prix du Zilliqa à 0,161 $, portant le gain total à 44 %.

Graphique ZIL/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Zilliqa, un chandelier quotidien proche en dessous de 0,097 $ invalidera la thèse haussière en produisant un plus bas plus bas. Un tel développement pourrait voir le ZIL chuter de 40 % à 0,059 $, où les acheteurs mis à l’écart peuvent intervenir et acheter l’altcoin avec une remise supplémentaire.