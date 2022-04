First Mover Asia : les vairons Bitcoin ont poussé les baleines sur le côté ; Bictoin, Ether stable | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a brièvement touché un creux de cinq semaines autour de 38 547 $ tôt lundi, puis a rebondi et a terminé la journée de négociation en hausse.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin a chuté à un creux de cinq semaines autour de 38 547 $ tôt lundi avant de rebondir au-dessus de 40 000 $ plus tard dans la journée.

Insights: La taille des principaux nageurs de la mer crypto a changé.

Avis du technicien : BTC semble être survendu sur les graphiques intrajournaliers.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 40 818$ +1,3%

Éther (ETH) : 3 040 $ -1 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Polygone MATIQUE +3,2% Plate-forme de contrat intelligente Bitcoin CTB +1,4% Monnaie Algorand ALGO +0,8% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL −2,8 % L’informatique Ethereum Classique ETC −2,4 % Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE −2,3 % Monnaie

Bitcoin a l’air « ennuyeux » alors que les commerçants « appuient sur une chaîne »

Dans l’ensemble, cependant, l’action des prix semblait assez modérée – juste une autre journée passée dans une fourchette de plusieurs mois entre environ 36 000 $ et 48 000 $. Au moment de mettre sous presse, la plus grande crypto-monnaie changeait de mains autour de 40 800 $.

« Dans les actifs numériques », a écrit mardi Jeff Dorman, directeur des investissements chez le gestionnaire de fonds crypto Arca, dans sa newsletter, « un marché ennuyeux est souvent considéré comme un marché faible, car s’il ne monte pas, il doit baisser. «

« Les commerçants ennuyés sur les marchés des actifs numériques deviennent des commerçants impatients, ce qui conduit à beaucoup pousser sur une chaîne », a déclaré Dorman.

Ether (ETH) a brièvement chuté en dessous de 3 000 $, atteignant un creux de 2 880 $ plus tôt dans la journée avant de récupérer plus de 3 000 $.

Les marchés traditionnels étaient également assez anémiques lundi. Voir ci-dessous.

Marchés

S&P 500 : 4 392, -0,01 %

DJIA : 34 412, -0,1%

Nasdaq : 13 332, -0,1 %

Or : 1 981 $/once, -0,3 %

Connaissances

Bitcoin Les baleines sont sorties, les vairons sont dedans

Les critiques de Bitcoin accusent souvent le plus grand actif numérique du monde d’être trop centralisé et contrôlé par une cabale de «baleines» d’élite, tout comme le système financier traditionnel.

Mais les données de Glassnode montrent que tout au long de 2022, cela est devenu moins le cas avec les baleines de niveau intermédiaire (détenant 100 à 1 000 BTC, soit moins d’environ 40 millions de dollars) réduisant leur exposition et les « vairons » la récupérant.

(Glassnode)

Fin janvier a été une période difficile pour la crypto. Meta, l’entité anciennement connue sous le nom de Facebook, a publié des revenus approximatifs, ce qui a amené de nombreux investisseurs à remettre en question le changement de métaverse de l’entreprise et à peser lourdement sur les majors du métaverse. Les inquiétudes à l’époque concernant la première réunion de la Réserve fédérale américaine de l’année ont également fait chuter les actions, ce qui, dans le récit de 2022, signifie également crypto. La faible demande en provenance d’Asie, puis arrêtée en raison des longues vacances du Nouvel An lunaire, n’a pas beaucoup aidé.

Tout cela est normal, écrivait Morgan Stanley à l’époque, soulignant que les diapositives dramatiques n’étaient rien de nouveau pour la cryptomonnaie.

Les prix étaient naturellement comprimés et les baleines en ont profité pour vendre. L’offre de bitcoin détenue par des adresses qui ont entre 100 et 1 000 BTC est tombée d’une falaise, tandis que l’offre de bitcoin détenue par des portefeuilles avec 0,1 à 10 bitcoin a considérablement augmenté.

(Glassnode)

Presque parallèlement, le nombre de détenteurs à court terme a augmenté, montrant qu’il s’agissait de nouveaux fonds entrant dans le bitcoin.

Cette correction a donné aux investisseurs particuliers une bonne chance d’entrer sur le marché tout en répartissant les avoirs en bitcoins entre de nombreuses mains, et non quelques-unes. Cela montre également que les investisseurs particuliers continuent de faire confiance au bitcoin et ont profité de cette occasion pour augmenter leurs avoirs.

La même chose se produisait avec les actions; la participation des détaillants a augmenté au cours des premiers mois turbulents de l’année. Le journal Financial Times a rapporté que le commerce de détail continue d’acheter la baisse.

Voici maintenant l’exception : les investisseurs particuliers disent également que le marché est truqué contre eux. Existe-t-il une enquête similaire pour les investisseurs en crypto ?

L’avis du technicien

Le graphique des prix de Bitcoin sur quatre heures montre le support / la résistance avec le RSI en bas (Damanick Dantes)

Bitcoin (BTC) semble se stabiliser après une baisse de 15 % au cours des deux dernières semaines. Jusqu’à présent, la crypto-monnaie maintient un support supérieur à 37 000 $, similaire à ce qui s’est produit début mars.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures est en hausse par rapport aux niveaux de survente malgré la récente tendance à la baisse des prix. Cela pourrait signaler une activité haussière vers la zone de résistance de 45 000 $.

Pourtant, BTC est resté dans une fourchette de négociation étroite autour du niveau de prix de 40 000 $ au cours des derniers mois. Un signal de momentum positif sur le graphique journalier est nécessaire pour signaler une reprise des prix en dehors de la fourchette de négociation actuelle.

Sur le graphique hebdomadaire, BTC maintient un support à long terme au-dessus de sa moyenne mobile sur 100 semaines à 35 700 $. Les lectures de dynamique positive restent intactes à moyen terme, bien qu’avec des signaux baissiers sur le graphique mensuel.

Événements importants

10 h HKTSGT (2 h UTC) : Mises en chantier de logements au Canada (sa)(YoY March)