Le prix d’ApeCoin pose problème malgré un intérêt croissant | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin a du mal à revenir après un recul de près de 10 % au cours de la semaine dernière.

Malgré l’accumulation par les baleines et les partenariats récents des NFT du Bored Ape Yacht Club, il n’y a pas d’impact positif sur le prix de l’ApeCoin.

Les analystes ont identifié une tendance baissière dans le graphique des prix ApeCoin et prédit une baisse en dessous de 10 $.

Le prix ApeCoin n’a pas réussi à récupérer ses pertes au cours des deux dernières semaines. Les analystes ont une perspective baissière sur ApeCoin et prédisent une nouvelle baisse du jeton métaverse.

ApeCoin présente des perspectives baissières

ApeCoin, le jeton métaverse distribué aux propriétaires de Bored Ape Yacht Club NFT, a du mal à se remettre de sa tendance à la baisse. Le prix d’ApeCoin n’a pas atteint son prix d’inscription de 20 $ et a atteint sa valeur la plus élevée de 17,17 $ il y a près d’un mois.

Depuis lors, ApeCoin a chuté de 35 %. La société à l’origine du développement des NFT Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, a récemment révélé que le club avait préparé la collection pour ses débuts au cinéma en association avec Coinbase.

Auparavant, Bored Ape Yacht Club s’est aventuré dans les vinyles et les objets de collection en plastique. Les partenariats et les mises à jour de la collection NFT n’ont pas réussi à influencer positivement le prix d’ApeCoin.

ApeCoin a été récupéré par les baleines Ethereum, diversifiant leur portefeuille. Malgré l’accumulation par les grands investisseurs de portefeuille, le prix de l’ApeCoin a poursuivi sa spirale descendante.

Les analystes ont évalué la tendance des prix ApeCoin et ont révélé une perspective baissière. Ben Atlin, un analyste crypto de premier plan, note que le prix d’ApeCoin a clôturé le mois de mars avec une perte de 14 %. Le jeton métaverse manque de support en dessous de 11,50 $, et une chute en dessous de ce niveau pourrait déclencher un vidage important dans APE.

L’analyste soutient que les détenteurs d’APE devraient s’inquiéter une fois que le prix descendra en dessous de 11,50 $, car il avait précédemment atteint un objectif de baisse de 9 $.

Une baisse significative du prix d’ApeCoin pourrait le pousser au niveau de 8 $ dans le pire des cas.

Les analystes de Netcost-Security ont identifié des signaux baissiers et une pression de vente décroissante sur ApeCoin. Le rejet ferme à 14 $ était un signe baissier, signalant plus de pertes dans le jeton métavers alors qu’il plongeait plus bas.