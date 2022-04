Bitcoin glisse sous le niveau de support à 38,5 000 $ à l’approche de la date limite de déclaration de revenus aux États-Unis | Cryptomonnaie

Le Bitcoin (BTC) a franchi une brèche dans le soutien critique des prix pour atteindre des creux d’un mois alors que la saison des impôts aux États-Unis touche à sa fin.

La principale crypto-monnaie en valeur marchande est tombée à 38 577 dollars pendant les heures asiatiques, un niveau observé pour la dernière fois le 15 mars, selon les données de CoinDesk. Selon la société d’analyse IntoTheBlock, 40 000 $ étaient un soutien important, car une activité d’achat importante s’est produite autour de ce niveau dans le passé. La dernière baisse signifie que la crypto-monnaie a perdu plus de 17% depuis qu’elle a testé les eaux au-dessus de 48 000 $ il y a trois semaines.

La faiblesse semble provenir de ventes liées à la fiscalité et d’un environnement macro-économique trouble. Pour les investisseurs américains, la date limite pour soumettre les déclarations de revenus 2021 ou une prolongation pour déposer et payer la taxe est le lundi 18 avril 2022. L’année dernière, les acteurs du marché ont vendu des actifs numériques pendant la saison des impôts, entre le 1er janvier et le 15 avril, Coinbase’s David Duong a déclaré dans un récent e-mail hebdomadaire.

« La vente liée à la fiscalité a certainement joué un rôle ces dernières semaines, a déclaré Jeff Anderson, CIO de la société de trading quantitatif et fournisseur de liquidités Folkvang Trading, dans un chat Telegram. « Cependant, il est difficile de dire exactement dans quelle mesure la faiblesse a été en raison de l’imminence de l’échéance fiscale. »

Anderson a ajouté que « les gens étaient positionnés pour la fin de la vente fiscale lundi et le [continued rise] dans les rendements a saboté cela. »

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 2,88 % tôt lundi, le niveau le plus élevé depuis décembre 2018, selon les données fournies par la plate-forme graphique TradingView. Les rendements obligataires américains nominaux et réels ou corrigés de l’inflation se sont effondrés ces dernières semaines, grâce à une inflation élevée et aux plans de la Réserve fédérale (Fed) de procéder à des hausses de taux rapides. Ainsi, les actifs à risque, y compris les actions technologiques et les crypto-monnaies, ont été mis sous pression.

Selon George Liu, responsable des produits dérivés chez Babel Finance, le renforcement de la corrélation entre le bitcoin et les actions pourrait être la principale raison de la chute en dessous de 40 000 dollars.

« Le problème fiscal est déjà connu et anticipé sur les marchés, nous ne le considérons donc pas comme un facteur décisif pour la baisse actuelle des prix », a déclaré Liu. « Fondamentalement, la corrélation à court terme entre le bitcoin et les actions américaines a atteint un nouveau sommet. »

Le fournisseur de services de cryptomonnaie Amber Group a exprimé une opinion similaire, déclarant que « cela a beaucoup à voir avec les mauvaises conditions macroéconomiques … regardez les actions et le Nasdaq [tech-heavy index] et la hausse des rendements réels. »

La corrélation sur 90 jours glissants entre le bitcoin et le Nasdaq Composite a récemment dépassé 0,6, selon le courtier institutionnel de bitcoin NYDIG.

Qui vend ?

Les données de la blockchain montrent que la pression de vente provient probablement de commerçants à court terme détenant des avoirs importants.

« En vérifiant le mouvement global du réseau bitcoin à partir de la tranche d’âge de la production dépensée en USD et de la tranche de valeur de la production dépensée en USD, il semble que la cohorte la plus active lors du changement de prix observé il y a quelques heures était principalement des pièces âgées de 0 à 1 semaine + volume UTXO en 1M + USD », a déclaré Chan Chung, responsable du marketing de la société d’analyse basée en Corée CryptoQuant à CoinDesk dans un chat Telegram.

La tranche d’âge des sorties dépensées est un ensemble de toutes les sorties dépensées créées dans une tranche d’âge spécifiée qui ont été transférées dans les portefeuilles d’échange. Comme l’a dit Chung, la plupart des pièces âgées de 0 à 1 semaine étaient en action lundi, ce qui signifie que la pression de vente provenait probablement des commerçants à court terme.

En outre, la bande de valeur de la production dépensée, qui montre la répartition de toutes les sorties dépensées en fonction de leur valeur, montre que la plupart des pièces qui sont entrées dans les échanges au début de la journée provenaient de cohortes de 10 à 100 BTC et de 100 BTC et 1 000 BTC.

Cependant, les données sont sujettes à différentes interprétations; les métriques de blockchain données ont leurs limites. Une baleine peut tenir sa pile à plusieurs adresses pendant des années. « Les baleines ont peut-être divisé leur portefeuille hier, ce qui donne l’impression qu’il s’agit d’un UTXO de 0 à 1 jour ; en réalité, il aurait pu être âgé de plus de trois ans », a noté Chung.

Flux baissiers du marché des dérivés

Les traders de produits dérivés semblent se positionner pour une baisse prolongée du bitcoin, comme en témoignent les biais croissants d’appels de vente, qui mesurent le coût des options de vente par rapport aux appels.

Selon Babel’s Liu, l’intérêt ouvert pour le marché des contrats à terme perpétuels à marge en espèces augmente parallèlement à la demande de couverture à la baisse. En d’autres termes, les commerçants semblent parier sur un mouvement à la baisse.

Cela pourrait être le cas car les taux de financement, ou le coût de la détention de positions longues ou courtes sur le marché à terme perpétuel, sont devenus négatifs, selon les données de Coinglass.com

« La pression de vente a refait surface sur le marché perpétuel alors que les transactions d’offre ont dépassé le côté vendeur », a déclaré la newsletter Uncharted de Glassnode, datée du 17 avril. « Le nombre de contrats perpétuels avec des taux de financement négatifs a augmenté, renforçant la pression à la baisse. »

Un taux de financement négatif implique que les traders sont convaincus que le marché est en baisse et qu’ils paient un coût pour le raccourcir.