Les frais de transaction moyens de Bitcoin sont les plus bas en deux ans à 1,04 $ | Cryptomonnaie

Les frais de transaction moyens par transaction Bitcoin (BTC) ont fait un virage complet à 360 degrés sur près de deux ans pour s’établir à 1,039 $, un nombre qui a été enregistré pour la dernière fois en juin 2020.

Les frais de transaction BTC correspondent au coût de transfert de tout montant de BTC, qui est également directement proportionnel au temps nécessaire pour valider et terminer la transaction.

Comme en témoignent les données fournies par Blockchain.com, les frais de transaction BTC moyens ont connu une baisse constante par rapport à un sommet historique de 62,788 $ en avril 2021 avant de redescendre à une moyenne sur huit mois de 2 $ en juillet 2021.

Frais de transaction BTC moyens en dollars américains. Source : blockchain.com

Avant avril 2021, les frais de transaction moyens de Bitcoin ont culminé en décembre 2017, s’élevant à 54,638 $. La flambée soudaine des frais de transaction à l’époque reflétait la baisse significative du taux de hachage du réseau Bitcoin. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, le taux de hachage du réseau Bitcoin maintient son nouveau record historique de 248,11 EH/s.

Frais de transaction BTC moyens sans précédent. Source : blockchain.com

Grâce à la combinaison ci-dessus, le réseau hautement résilient de Bitcoin peut traiter des transactions BTC sécurisées à moindre coût. La volatilité des prix de BTC a également montré une plus grande stabilité car elle oscille entre 35 000 $ et 45 000 $ tout au long de l’année, comme indiqué ci-dessous sur la base des données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Graphique des prix du marché BTC 2022. Source : TradingView

Avec davantage de juridictions prêtes à assouplir l’écosystème Bitcoin ainsi que des mises à jour de réseau en temps opportun, l’augmentation de la participation qui en résultera assurera davantage un réseau plus fort tout en jouant un rôle déflationniste dans le prix de Bitcoin.

La société d’informatique quantique Multiverse Computing a effectué des simulations autour de l’adoption de BTC et d’Ether (ETH) sur les marchés canadiens pour étudier leur viabilité en tant que méthode de paiement courante.

S’adressant à Cointelegraph, le directeur de la technologie de Multiverse Computing, Sam Mugel, a suggéré que les institutions non financières pourraient effectuer « une forte utilisation de la cryptomonnaie à court terme » lorsqu’elles envisagent des actifs numériques pour les paiements.