Le prix de Zilliqa chute de 10% malgré sa poussée dans DeFi, GameFi et Metaverse | Cryptomonnaie

Zilliqa est une blockchain haute performance qui a propulsé des projets avec une activité sociale et une adoption croissantes.

Zilliqa est entré dans la prochaine phase de sa croissance alors que des projets DeFi, de jeu et Web3 sont développés sur la blockchain.

Les analystes ont prédit une nouvelle tendance à la baisse du prix du Zilliqa alors que l’altcoin affiche des pertes à deux chiffres du jour au lendemain.

Zilliqa a subi une tendance à la baisse depuis plus de deux semaines maintenant ; malgré de nouveaux projets dans son écosystème, la blockchain haute performance n’a pas réussi à faire son grand retour. Les analystes ont une perspective baissière sur Zilliqa et prédisent une nouvelle baisse.

Zilliqa a du mal à récupérer, l’activité en chaîne en prend un coup

Zilliqa est considérée comme une blockchain haute sécurité et hautes performances qui héberge des projets passionnants de Web3 et du métaverse. Début 2022, Zilliqa est entré dans une nouvelle phase de sa croissance dans l’écosystème DeFi.

Malgré la montée en popularité de ces projets et leur activité sociale, il n’y a pas d’impact positif sur le prix du Zilliqa.

Zilliqa a affiché une baisse à deux chiffres, une baisse de 10 % du jour au lendemain. L’altcoin a récemment élargi son leadership, apportant des cadres supérieurs avec des décennies d’expérience dans la blockchain. De plus, les projets sur Zilliqa ont gagné en popularité et ont connu une augmentation de l’activité sociale.

Le prix de Zilliqa n’a pas réussi à rattraper les mises à jour de son écosystème de blockchain et est resté stagnant. Les analystes ont évalué la tendance des prix du Zilliqa et ont révélé une perspective baissière.

@ Hayess5178, un analyste crypto pseudonyme, a observé que le prix de Zilliqa avait récemment augmenté. L’analyste attend que le ZIL casse et maintienne la résistance de 0,115 $, pour confirmer sa reprise. L’analyste pense que si le prix de Zilliqa assiste à une inversion de tendance à court terme, cela pourrait confirmer un plus haut plus élevé. Cependant, l’incapacité à dépasser la résistance pourrait confirmer la poursuite d’une tendance baissière pour le prix du Zilliqa.

Gert van Lagen, un analyste crypto de premier plan, a comparé la lente reprise de Zilliqa à celle de Bitcoin à partir du premier trimestre 2022.