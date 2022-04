Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Cryptos effectue une correction haussière | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin glisse en dessous du SMA de 200 sur trois jours, indiquant qu’un renversement est susceptible de se produire.

Le prix Ethereum creuse plus profondément dans la confluence du support, passant de 2 800 $ à 3 000 $.

Le prix Ripple offre aux acheteurs mis à l’écart une autre occasion de sauter dans le train en marche uniquement.

Le prix du bitcoin a brièvement glissé en dessous d’un niveau de support crucial, indiquant que l’histoire se répète. Les deux dernières fois que BTC a balayé cette barrière, une reprise massive avec des gains a suivi. Par conséquent, cela peut être considéré comme une opportunité d’achat.

Le prix du Bitcoin doit se stabiliser avant de monter

Le prix du Bitcoin traverse un canal parallèle ascendant sur une période de trois jours. Depuis le 13 janvier, la Colombie-Britannique a établi trois hauts et deux bas plus élevés, qui, lorsqu’ils sont connectés à l’aide de lignes de tendance, se traduisent par un canal parallèle ascendant.

La dernière baisse a fait chuter le BTC de 9,8% pour retester la moyenne mobile de 200 sur trois jours à 39 651 $. Les deux dernières balises de cette moyenne mobile ont amené BTC à déclencher une montée massive, mais après une mèche à la baisse.

Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence jusqu’à ce que cette mèche soit à la baisse. Après ce mouvement, les acteurs du marché peuvent s’attendre à une tendance haussière qui poussera BTC à marquer l’ouverture annuelle à 46 198 $. La suppression de ce blocus pourrait prolonger la course jusqu’au niveau psychologique de 50 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Une panne du niveau de support de 34 752 $ invalidera le canal parallèle ascendant et la thèse haussière tout en ouvrant les portes au crash à 30 000 $ ou moins.

Le prix Ethereum rebondira sur un niveau de support stable

L’action des prix d’Ethereum semble beaucoup plus attrayante que la grande crypto et elle est principalement due au cluster de support, s’étendant de 2 800 $ à 3 000 $. Ce pied contient une zone de demande et un croisement haussier des moyennes mobiles simples (SMA) à 50 et 100 jours.

Par conséquent, un rebond de cette barrière est plus probable pour l’ETH que pour la BTC, qui est passée sous les SMA de 50 et 100 jours. Une reprise de l’ETH pourrait retester le SMA de 200 jours à 3 495 $ et le nœud à faible volume à 3 703 $.

Cependant, si l’élan haussier continue de se développer, le prix d’Ethereum pourrait augmenter et marquer le prochain nœud à volume élevé à 4 040 $. Les nœuds à volume élevé sont des niveaux où l’actif a été échangé avec un volume énorme et ont donc tendance à servir de niveaux de support et de résistance.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Étant donné que le niveau de support immédiat est une confluence de plusieurs barrières, une ventilation inférieure à 2 820 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Dans cette situation, ETH pourrait retester le prochain nœud à volume élevé présent à la baisse à 2 584 $.

Le prix d’ondulation montre des signes de vie

Le prix Ripple s’est mieux comporté que la plupart des altcoins après la récente baisse alors qu’il plongeait dans une zone d’achat, passant de 0,62 $ à 0,68 $. Le rebond qui en a résulté a poussé le XRP à remonter de 17 % et à inverser le niveau de retracement de 50 % à 0,733 $.

Cependant, l’élan haussier n’a pas réussi à franchir le point de contrôle du volume de 2022 à 0,772 $, où le volume des échanges pour Ripple était le plus élevé. En conséquence, le jeton de remise a reculé pour retester les 0,733 $.

Seul un mouvement rapide au-dessus du point de contrôle du volume permettra aux traders XRP de suivre une tendance à la hausse et de revoir la fourchette haute à 0,91 $. L’objectif final pour le prix Ripple, cependant, est le niveau psychologique de 1 $, qui peut être obtenu de manière plausible après avoir surmonté le blocus de 0,91 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières, si le prix Ripple tombe en dessous du niveau de support de 0,601 $ et produit un plus bas plus bas, la thèse haussière sera invalidée. Dans ce cas, XRP pourrait tomber à 0,548 $.