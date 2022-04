Crypto Bloodbath: 120 millions de dollars liquidés en Bitcoin et Ethereum longtemps en une heure | Cryptomonnaie

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont chuté de 2,5 % au cours de la dernière heure, la liquidation sur les bourses ayant dépassé 120 millions de dollars.

114 millions de dollars de positions longues sur Bitcoin et Ethereum ont été liquidées, alimentant un récit baissier parmi les investisseurs.

Les analystes prédisent que le prix du Bitcoin tombera en dessous du support de 39 000 $, et Ethereum a du mal à dépasser la résistance à 3 043 $.

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont du mal à dépasser la résistance alors que le ralentissement du marché de la cryptomonnaie force 120 millions de dollars en liquidations. 95% des liquidations sont en positions longues sur Bitcoin et Ethereum.

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum se préparent à une baisse avec une liquidation de masse

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont connu une baisse de 4 % du jour au lendemain, 120 millions de dollars de positions BTC et ETH ayant été liquidées en une heure. Sur la base des données de Coinglass, une société d’analyse de données cryptomonnaies, 95% des liquidations se sont produites dans le cadre de commandes longues.

Total des liquidations au cours de la dernière heure

En une heure, le prix du Bitcoin est tombé en dessous du support à 39 000 $. Les partisans ont identifié une vente massive lors de la séance de négociation asiatique de lundi comme le principal moteur de la série de liquidations. Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont affiché une baisse de 4 % et les perspectives des investisseurs sont devenues baissières.

Des altcoins comme Cardano, Solana et Ethereum ont connu une baisse soudaine de leur prix, parallèlement à une liquidation sur le marché Bitcoin et Ethereum. La majorité de la liquidation concernait des positions longues, un total de 107 millions de dollars, et 3,91 millions de dollars supplémentaires en positions courtes ont été liquidés.

Les analystes ont prédit une baisse des prix du Bitcoin et de l’Ethereum. Les analystes cryptomonnaies de @TrendRidersTR pensent que la clôture hebdomadaire de Bitcoin était inférieure à la bande de cavaliers, et le point d’élan baissier, un creux plus élevé s’est formé. C’est un argument de poids pour les baissiers alors que les traders continuent de prendre des bénéfices agressifs et que la tendance reste indécise.

$ BTC La clôture hebdomadaire était mauvaise, une bougie complète sous la bande du cavalier et un point d’élan baissier, mais il s’agit toujours d’un plus bas plus élevé. Des arguments solides pour les haussiers et les baissiers. Je me concentrerai sur les transactions à court terme et sur les prises de bénéfices agressives alors que la tendance est indécise. pic.twitter.com/gxZQibyVDO – Coureur de tendance (@TrendRidersTR) 18 avril 2022

@CryptoFaibik, un analyste crypto de premier plan, pense que les traders Bitcoin ont farouchement défendu le soutien de 39 000 $ ; cependant, perdre ce niveau pourrait pousser BTC à l’EMA100 hebdomadaire à 36 800 $.

@ShardiB2, un analyste et commerçant de crypto, pense que le prix d’Ethereum pourrait encore baisser car la résistance à 3 043 $ pose un défi pour l’altcoin.