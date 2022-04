Dans quelle mesure le prix de Cardano est-il prêt à revoir 1,7 $ après le récent crash flash | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano monte lentement pour compléter le schéma inverse de la tête et des épaules.

À partir de la position actuelle, ADA offre la possibilité de capitaliser sur un mouvement de 80 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,85 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano forme un schéma d’inversion du fond qui pourrait le sortir de la tendance baissière de plusieurs mois et déclencher un rallye haussier. Cependant, les traders ADA ont leur propre ensemble d’obstacles à surmonter pour un résultat aussi haussier.

Le prix de Cardano se dirige vers un avenir haussier

L’évolution des prix de Cardano depuis le 21 janvier semble faire allusion à la formation d’un modèle tête-épaule inversé. La formation technique contient trois vallées distinctes. Celui du milieu est généralement plus profond que les deux autres et forme la « tête ». Les vallées légèrement inférieures de chaque côté, de hauteur presque égale, créent les « épaules ». D’où l’homonyme « tête et épaules ».

Relier les sommets de ces vallées à l’aide d’une ligne de tendance révèle une barrière de résistance connue sous le nom de « décolleté » à 1,26 $.

Les investisseurs doivent noter qu’une clôture décisive au-dessus de 1,26 $ signalera une cassure. Cependant, ledit modèle n’est pas complet à moins que ADA ne reteste l’encolure. Par conséquent, un renversement de tendance pourrait étouffer la possibilité d’une reprise.

Quoi qu’il en soit, si le prix de Cardano continue d’augmenter, le modèle tête-épaules sera confirmé. Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 1,26 $ confirmera une cassure. Dans un tel cas, l’objectif de 1,70 $ est déterminé en mesurant la distance de 36 % entre le point le plus bas de la tête et l’encolure, et en l’ajoutant au point de cassure.

Cependant, la montée en puissance ne sera pas une partie de plaisir car ADA sera également confrontée à des vents contraires massifs autour du point de contrôle du volume de 2022 à 1,05 $. Le point de contrôle est un endroit où le volume d’ADA échangé en 2022 était le plus élevé. Surmonter ce blocus sera le premier test de la force des traders. La suppression de ce plafond permettra à ADA de franchir l’obstacle de 1,22 $ à 1,35 $ et d’atteindre l’objectif prévu à 1,70 $, portant le gain total à 83 %.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours soutient cette position de hausse massive du prix de Cardano. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté ADA au cours de l’année écoulée.

Une valeur inférieure à -10 % indique que les détenteurs à court terme sont à perte et sont moins susceptibles de vendre, ce qui est là où les détenteurs à long terme ont tendance à s’accumuler. Par conséquent, tout mouvement en dessous de -10 % est appelé une « zone d’opportunité ».

Pour ADA, le MVRV sur 365 jours est resté en territoire négatif depuis le 1er décembre 2021, indiquant l’état de survente massif de l’altcoin. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les détenteurs à long terme s’accumulent.

Dans un tel cas, le modèle tête-épaules inversé pourrait être la valve métaphorique qui déclenche un mouvement massif à la hausse.

MVRV sur 365 jours selon l’ADA

D’autre part, un vent contraire qui pousse le prix de Cardano à inverser la tendance mettra en péril les gains potentiels. Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,85 $ invalidera la thèse haussière en produisant un plus bas plus bas.

Dans un tel cas, l’ADA pourrait chuter à 0,77 $ avant de se stabiliser et de repenser le biais directionnel.