Le prix du Shiba Inu grimpera-t-il à 0,00005 $ cette semaine | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu réinitialise l’inefficacité créée en raison de l’inscription à Robinhood en retraçant 18 %.

Une cassure de 0,0000329 $ déclenchera une hausse de 38 % à 0,0000454 $.

Si SHIB produit un chandelier quotidien en dessous de 0,00000211 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu s’enroule à l’approche d’une barrière cruciale, retardant la cassure d’un schéma d’inversion du fond. SHIB a besoin du signe de départ du grand crypto pour déplacer ce mouvement plus haut ou les gains vont se défaire.

Le prix du Shiba Inu doit bouger

Le prix Shiba Inu forme un modèle Adam et Eve depuis plus de trois mois. Bien que la semaine dernière ait suggéré qu’une évasion pourrait être proche, SHIB est retombé dans la consolidation. Le manque de volatilité de la grande crypto et la corrélation de la crypto sur le thème du chien avec elle semblent jouer un rôle crucial dans le mouvement latéral.

Quoi qu’il en soit, Shiba Inu a rapidement rebondi de 36 % après l’inscription de Robinhood le 12 avril, mais a reculé d’environ 18 % depuis son sommet et oscille actuellement autour de 0,0000250 $.

La configuration d’Adam et Eve contient une vallée en forme de V suivie d’un fond arrondi. Cette formation technique prévoit une hausse de 38 %, obtenue en mesurant la profondeur de la vallée et en l’ajoutant au point de rupture à 0,0000329 $.

Après plus de trois mois d’action sur les prix, le prix du Shiba Inu n’a pas encore atteint l’encolure de 0,0000329 $ pour compléter ledit modèle. Après cela, un chandelier quotidien se fermant au-dessus de ladite barrière indiquera une cassure et déclenchera un mouvement vers la cible à 0,0000454 $.

Bien que les aspects théoriques suggèrent qu’un passage à 0,0000454 $ est probable, il y a de fortes chances que ce rallye s’étende au niveau psychologique de 0,0000500 $. Au total, ce mouvement constituerait une hausse de 81 % à 0,0000454 $ et de 100 % à 0,0000500 $.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Shiba Inu, le grand crypto contrôle la direction des altcoins. Si le prix du Bitcoin chute, SHIB suivra. Dans un tel cas, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,0000211 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, SHIB pourrait glisser plus bas pour explorer un niveau de support stable à 0,0000204 $.