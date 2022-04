Qu’est-ce que le wash trading et le blanchiment d’argent dans les NFT ? | Cryptomonnaie

Qu’est-ce que le wash trading crypto ?

Le trading fictif se produit lorsqu’un trader ou un investisseur achète et vend les mêmes titres plusieurs fois sur une courte période pour tromper les autres acteurs du marché sur le prix ou la liquidité d’un actif.

Comme mentionné, le commerce de lavage implique un acte dans lequel le même actif est vendu et acheté dans un court laps de temps. Pour influencer l’activité de trading et le prix d’un actif, les traders utilisent le wash trading comme technique de manipulation du marché. En règle générale, un ou plusieurs agents en collusion entreprennent une série de transactions sans tenir compte des risques de marché, ce qui n’entraîne aucun changement dans la position initiale des agents antagonistes.

En octobre 2021, Cryptopunks, un projet NFT de Larva Labs, a été témoin de quelque chose comme une « vente fictive » sur la blockchain Ethereum. La crypto-monnaie « CryptoPunk 9998 » a été vendue pour 124 457 Ether (ETH). L’ETH utilisé pour acheter le NFT a été transféré au vendeur, puis rendu à l’acheteur pour rembourser le prêt utilisé pour acheter l’art de la blockchain numérique à Larva Labs, ce qui en fait non seulement un prêt flash, mais un exemple important de blanchiment d’argent NFT.

Un commerçant ou une entreprise peut être motivé à s’engager dans le commerce fictif pour diverses raisons. Par exemple, l’objectif pourrait être de stimuler les achats pour augmenter les prix ou d’encourager la vente pour faire baisser les prix. Un commerçant peut effectuer une vente fictive pour bloquer une perte en capital avant de racheter l’actif à un coût réduit, cherchant essentiellement un remboursement d’impôt.

Comment fonctionne un commerce de lavage ?

L’intention des parties impliquées dans le commerce fictif et le résultat d’une telle transaction permettent au commerce fictif de remplir son objectif.

Un échange de lavage se produit lorsqu’un investisseur achète et vend simultanément des jetons du même actif. La définition des transactions fictives, en revanche, va plus loin et considère l’objectif ou l’intention de l’investisseur et le résultat de la transaction.

L’intention des commerçants ou des investisseurs doit être liée au commerce fictif, et ils doivent avoir acheté et vendu des actifs avec un bénéficiaire effectif commun dans un court laps de temps. La propriété effective fait référence aux comptes détenus par la même personne ou société.

Les régulateurs financiers peuvent être intéressés par les transactions effectuées entre des comptes avec un bénéficiaire effectif commun, car elles pourraient indiquer une activité de trading fictif. Néanmoins, les opérations de lavage ne doivent pas toujours impliquer de véritables transactions ; ils peuvent également se produire lorsque les investisseurs et les courtiers semblent effectuer la transaction sur papier, mais qu’aucun actif n’est échangé.

Pourquoi le wash trading est-il illégal ?

Le wash trading est interdit dans la finance traditionnelle. La légalité du commerce de lavage, en revanche, n’a pas encore été déterminée dans le domaine décentralisé des jetons non fongibles (NFT).

Malgré l’absence de législation et de classification pour le NFT, certains gouvernements se sont opposés à cette pratique. Par exemple, Bithumb, un échange cryptomonnaie sud-coréen, a été accusé en 2018 de faciliter le commerce de lavage d’une valeur de plus de 250 millions de dollars en volume bidon.

Le 5 avril 2022, Bloomberg a rapporté que les données du tracker NFT CryptoSlam montraient que les transactions de lavage représentaient 18 milliards de dollars, soit 95% du volume global des échanges sur le marché NFT appelé LooksRare.

Même si le trading de crypto wash est interdit dans certaines juridictions, la structure décentralisée des crypto-monnaies rend difficile la recherche des coupables. Contrairement aux instruments financiers traditionnels tels que les actions, qui ont vérifié les normes Know Your Customer, les actifs alimentés par la blockchain peuvent être négociés de manière anonyme, ce qui entraîne un risque de trading fictif. Le risque découle de statistiques trompeuses sur les prix et les volumes, qui ne peuvent être éliminées que si les autorités décident quelle juridiction est responsable de la supervision de la cryptomonnaie.

Comment les NFT sont-ils utilisés pour blanchir de l’argent ?

Les crimes NFT tels que le blanchiment d’argent et les escroqueries au lavage se produisent lorsque les ventes NFT sont ciblées sur des adresses «autofinancées».

Le blanchiment d’argent est depuis longtemps un problème dans le monde de l’art, et il est facile de comprendre pourquoi. De nombreuses personnes demandent si les NFT font l’objet d’abus similaires en raison de leur historique et du pseudonymat des actifs cryptomonnaies. Alors, pouvez-vous blanchir de l’argent via les NFT ?

Oui, les escrocs, les opérateurs de logiciels malveillants et Chatex procèdent au blanchiment d’argent à l’aide de NFT. Chatex est une banque de crypto-monnaie qui vise à rendre les transactions de crypto-monnaie sécurisées, simples et accessibles à de nombreux clients tout en conservant un avantage fonctionnel par rapport à la banque traditionnelle.

Alors que le blanchiment d’argent dans l’art physique est difficile à quantifier, l’ouverture intrinsèque de la blockchain nous permet de créer des estimations plus réalistes du blanchiment d’argent NFT. Par conséquent, le blanchiment d’argent se produit sur les marchés NFT.

Les escroqueries au Wash Trading ont été suivies par Chainalysis en examinant les ventes NFT à des adresses « autofinancées », c’est-à-dire des ventes financées soit par l’adresse qui a initialement financé l’adresse de vente, soit par l’adresse de vente elle-même.

Des centaines de métiers de lavage ont été découverts en utilisant cette stratégie. Par exemple, un utilisateur, que Chainalysis a identifié comme le distributeur de lavage le plus actif, s’est avéré avoir réalisé 830 ventes à des adresses qu’il avait autofinancées.

Pourquoi le wash trading est-il un problème pour l’espace NFT ?

Le commerce de lavage NFT est un problème pour les investisseurs, la communauté mondiale, les collectionneurs et les commerçants, car ces participants utilisent des jetons non fongibles moins liquides pour manipuler le prix d’un actif.

La diligence raisonnable est devenue plus difficile car les investisseurs ont été contraints de s’appuyer sur des statistiques mesurables, prenant de mauvaises décisions d’investissement. Pour encourager les investissements NFT et prévenir les escroqueries NFT, les écarts dans les données doivent être examinés par des spécialistes. De plus, les crimes NFT frappent le plus durement la communauté NFT. Les régulateurs et les partisans des services financiers traditionnels peuvent désormais utiliser le commerce fictif pour lutter contre la décentralisation.

Les collectionneurs et les commerçants, de même, ne sont pas en mesure de porter un jugement éclairé. Lorsque des faits trompeurs et l’histoire trompent les gens concernant une œuvre d’art ou un objet de collection, il est simple pour eux de prendre des décisions irréfléchies. Donc, avec les marchés NFT impactés par le wash trading, y a-t-il un moyen de le repérer en premier lieu ?

Il n’y a pas d’historique de prix ou de volume associé aux nouvelles pièces lorsqu’elles sont introduites sur le marché. En conséquence, les développeurs ou d’autres initiés peuvent participer à des transactions fictives pour tromper les participants sur la véritable valeur de la pièce. Par conséquent, évitez d’investir dans ce genre de projets.

De plus, de nombreux NFT n’ont pas de volume de transactions ni d’intérêt pour les investisseurs. En conséquence, les propriétaires de NFT peuvent facilement participer au commerce fictif pour inciter les acheteurs naïfs à acheter le NFT à un prix exorbitant. Par conséquent, éviter les cryptos à petite capitalisation et les NFT nouvellement émis est le moyen le plus efficace d’empêcher le commerce de lavage.

Un commerçant doit choisir des crypto-monnaies plus établies avec un volume plus élevé pour éviter d’être victime d’un commerce de lavage. Plus le marché est large, plus les fraudeurs auront besoin d’argent pour le manipuler. Par exemple, les cryptos déjà établis comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum, qui valent des centaines de milliards de dollars, rendent les crimes comme le wash trading incroyablement difficiles.