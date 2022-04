First Mover Asia : Terra est la version 2022 de l’achat de bitcoin d’entreprise ; Les cryptos restent stables dans les échanges du week-end | Cryptomonnaie

La Luna Foundation Guard détient désormais environ 1,7 milliard de dollars en bitcoins, mais les marchés de la cryptomonnaie ne semblent pas impressionnés par ses achats cette année ; bitcoin et ether sont plats.

Prix ​​: Bitcoin s’échangeait juste en dessous du seuil de 40 000 $ où il a commencé le week-end.

Insights: L’accumulation de bitcoins de Luna Foundation Guard diffère des achats effectués par des sociétés cotées en bourse.

Avis du technicien : (Note de l’éditeur : en raison du long week-end de vacances, l’avis du technicien n’apparaîtra pas. À sa place, First Mover Asia republie une chronique du chroniqueur de CoinDesk, David Z. Morris, sur le co-fondateur de Block, Jack Dorsey)

Des prix

Bitcoin (BTC) : 39 928 $ -1,20 %

Éther (ETH) : 3 026 $ -1,23 %

Bitcoin, les autres cryptos majeurs étaient à plat pour le week-end de vacances

Bitcoin a terminé la semaine à peu près là où il a passé une grande partie des derniers jours, un peu au-dessus de 40 000 $, et avec peu de signes de rallye.

« La semaine dernière, nous avons partagé des inquiétudes concernant la capacité de Bitcoin à maintenir une dynamique ascendante », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital, dans des commentaires à CoinDesk. « Nous avons mis en évidence 40 000 $ comme point de difficulté à la baisse et cela a été l’état du marché cette semaine. »

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 39 928 $, un peu en baisse par rapport à 24 heures plus tôt et à peu près la même que celle où elle a commencé le week-end de vacances du Vendredi Saint. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, se négociait à environ 3 026 $, un niveau à partir duquel elle a à peine bougé depuis lundi dernier. Les autres cryptos majeurs étaient largement dans le rouge, bien que légèrement, bien que SOL ait été l’une des rares exceptions à augmenter d’environ 1%.

Les échanges au cours du long week-end ont été légers alors que les investisseurs continuent de faire face à la hausse de l’inflation, à la possibilité d’une récession et aux derniers développements de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie. Les marchés, qui étaient fermés vendredi, étaient en baisse jeudi avec le Nasdaq axé sur la technologie en baisse de plus de 2% et le S&P 500 en baisse de 1,2%.

La Russie a poursuivi ses attaques contre les principales villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, et a exigé la reddition du port stratégique de Marioupol sur la mer Noire au sud-est. La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a déclaré dimanche que les discussions avec la Russie sur la création de couloirs humanitaires permettant aux civils d’évacuer les principales villes ukrainiennes avaient échoué.

Joe DiPasquale, le PDG du gestionnaire de fonds BitBull était pessimiste quant à la semaine à venir, notant que le soutien pourrait se former bien en dessous de 40 000 $. « Les choses ne semblent toujours pas particulièrement optimistes pour Bitcoin, et nous continuons à rechercher une réaction autour de 37 000 $ », a-t-il écrit. « Pour tout mouvement à la hausse, BTC devra consolider environ 42 000 $ au cours de la semaine à venir – un scénario peu probable en l’absence de nouvelles ou de catalyseurs majeurs. »

Marchés

S&P 500 : 4 392 -1,2 %

DJIA : 34 451 -0,3 %

Nasdaq : 13 351 -2,1%

Or : 1 974 $ + 0,05 %

Connaissances

Terra est la version 2022 de l’achat de bitcoin d’entreprise

Michael Saylor veut vraiment que les entreprises suivent son exemple et mettent le bitcoin au bilan. Début 2021, il a organisé un séminaire sur ce sujet et a affirmé avoir une audience de 1400 entreprises. Avoir du bitcoin dans la trésorerie de l’entreprise aux côtés d’actions et d’obligations était censé cimenter la classe d’actifs dans les livres d’histoire et l’amener à atteindre 6 millions de dollars.

Un an plus tard, les entreprises ne semblent pas trop intéressées. Selon le tracker CoinGecko des entreprises publiques, il n’y a pas beaucoup de nouvelles entités qui ont ajouté de la crypto à leur bilan au cours de la dernière année. Tesla est la seule entreprise non majeure de cryptomonnaie ou de paiement à l’avoir. Square l’a car il permet à ses clients d’échanger de la crypto, tandis que quelques développeurs de jeux l’ont dans le cadre d’une poussée de jeu Web 3 ou parce qu’ils acceptent la crypto comme méthode de paiement.

Saylor continue de l’ajouter au bilan de MicroStrategy, déclarant dans une note récente aux investisseurs « L’adoption du bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie nous distingue des concurrents conventionnels et a rehaussé notre marque ».

Mais il ne peut tout simplement pas convaincre les autres de faire de même. Pour les entreprises cotées en bourse, le bitcoin est notoirement difficile à gérer d’un point de vue comptable. Le récit selon lequel la valeur du bitcoin atteindra des sommets historiques en raison de la confiance des entreprises en lui ne s’est tout simplement pas concrétisé.

Mais dans ce vide, Terra est intervenu avec ses fréquents achats de bitcoins qui ont poussé les avoirs en bitcoins de la Luna Foundation Guard (LFG) à près de 1,7 milliard de dollars et le fondateur Do Kwon a exprimé le souhait que ce nombre atteigne 10 milliards de dollars. Le total actuel fait de Terra/LFG la deuxième plus grande société actionnaire en dessous des 3,9 milliards de dollars de MicroStrategy.

Le marché se soucie-t-il de ce récit ? Pas vraiment. La corrélation entre les achats de bitcoins de LFG et le prix du bitcoin s’affaiblit ; les derniers achats n’ont pas arrêté le déclin du bitcoin.

Luna Foundation Guard BTC (Glassnode)

Les données de Cryptoquant suggèrent que l’intérêt institutionnel continue d’être fort pour la crypto, mais les fonds spéculatifs, les family offices et les particuliers fortunés ne sont pas des sociétés cotées. Ils auraient une thèse d’investissement et un rythme différents de ceux prescrits par Saylor pour les entreprises.

Le mandat de LFG pour l’achat de crypto est également différent de ce que ferait une société cotée en bourse, et il est important de regarder l’ampleur du HODLing ainsi que le rythme.

Mais LFG n’est pas une société cotée au Fortune 500, de sorte que le marché n’applique pas le même prestige aux achats car le bitcoin continue de rester corrélé aux actions et de perdre de la valeur. Ce qui, à son tour, est la même logique qui dit aux trésoriers d’entreprise que le bitcoin n’est peut-être pas le meilleur atout pour leurs livres.

L’avis du technicien

En juillet dernier, la startup/géant des paiements (pouvez-vous être les deux ?) Square a annoncé qu’elle développerait un portefeuille matériel de crypto-monnaie. La perspective d’un portefeuille conçu par les mêmes personnes qui construisent la technologie de point de vente à la croissance la plus rapide au monde promettait des avancées passionnantes en termes de facilité d’utilisation et d’adoption. Et c’était des mois avant que Jack Dorsey ne renverse la table mondiale de la technologie en démissionnant de Twitter pour se concentrer à plein temps sur Square (maintenant Block), augmentant encore les enjeux.

Mais, peut-être pour la première fois dans le flirt de plusieurs années de Dorsey avec Bitcoin (« crypto », pas tellement), il y a une déconnexion significative entre ses plans et les préférences des cryptos de longue date. Dans un article de blog vendredi, Block a annoncé que son portefeuille matériel ferait de l’identification par empreinte digitale la méthode principale et par défaut permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs fonds. Block dit qu’il « évaluera les méthodes d’accès supplémentaires que les clients pourraient choisir ».

Au moins dans le cas des biens de consommation comme les téléphones portables, la motivation pour ajouter un contrôle d’accès biométrique est généralement une simple commodité, mais les implications ultimes pourraient être désastreuses. Un autre vestige du Web 2.0, Sam Altman, ancien président de Y Combinator, une entreprise qui aide à financer les startups technologiques, a introduit un jeton appelé Worldcoin au cours de l’été 2021, et des critiques, dont Edward Snowden, ont souligné que le système risquerait d’exposer les données biométriques des utilisateurs. données avec des conséquences potentiellement graves et permanentes pour les victimes. Lorsque les capitalistes impitoyables de l’American Enterprise Institute pensent que votre plan est antisocial, vous savez que vous avez des ennuis.

Pour être juste, le plan Block est différent de celui de Worldcoin de manière cruciale, ce qui le rend plus défendable. En partie parce que le portefeuille prévu est un appareil mono-utilisateur, il pourra créer et stocker ses informations d’identification biométriques localement, comme le fait votre téléphone. Worldcoin, en revanche, semblait susceptible d’exiger une base de données centralisée de hachages d’iris-scan, un incendie absolu à cinq alarmes d’une architecture de sécurité médiocre.

Mais même le traitement et le stockage locaux représentent un risque réel – en fin de compte, aucune donnée locale accessible via Internet ne devrait jamais être considérée comme véritablement sécurisée. Et les conséquences littéralement à vie d’une empreinte digitale compromise font que même l’exposition la plus lointaine vaut la peine d’être sérieusement interrogée.

Tout aussi inquiétant, faire d’une empreinte digitale le principal moyen d’autoriser un portefeuille cryptomonnaie pourrait signifier moins d’accent sur la gestion des clés privées. Cela pourrait introduire un vecteur de risque supplémentaire pour les utilisateurs : si votre portefeuille matériel est la seule maison de vos clés privées et que ce matériel est contrôlé par une empreinte digitale, le risque de perdre tout votre argent a simplement augmenté plutôt que diminué.

Block semble bien conscient des risques ici, en fonction à la fois du contenu et du moment de l’annonce. « Nous sommes conscients des limites [of fingerprint security] nous devrons concevoir autour », indique l’annonce. Et dans le secteur des communications, les vendredis sont les moments où vous publiez des nouvelles auxquelles vous ne voulez pas que personne prête trop d’attention – les journalistes terminent en grande partie leurs missions et attendent avec impatience un week-end heureux. C’est donc un bon pari que Block cherchait à minimiser le retour de flamme ici.

Cela dit, Block essaie d’enfiler une aiguille extrêmement délicate, et ses plans actuels méritent une réponse réfléchie plutôt que réflexe. Le message d’annonce indique clairement que la priorité était de concevoir un portefeuille pouvant être utilisé « en toute sécurité, mais facilement », en équilibrant l’expérience utilisateur avec la sécurité.

« Nous ne voulons pas imposer de nouveaux comportements aux clients avec une nouvelle interface sur le composant matériel du portefeuille que nous construisons », poursuit l’annonce. « Au lieu de cela, faire de l’application mobile le centre de l’expérience conduira à des interactions familières et intuitives. »

Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes très habitués à utiliser le déverrouillage par empreintes digitales sur des appareils plus petits. Leur utilisation est donc tout à fait logique du point de vue d’un concepteur de matériel de la Silicon Valley. L’hypothèse selon laquelle quelque chose devrait être un produit grand public, idéalement utilisable même par les enfants les plus lents dans le bus, est intégrée dans les modèles commerciaux et la culture d’entités même relativement agiles comme Block.

Cependant, la logique s’aligne également sur de nombreux appels au sein de l’industrie de la cryptomonnaie pour donner la priorité à une expérience utilisateur meilleure et plus intuitive, non seulement pour les portefeuilles mais aussi pour les échanges décentralisés (DEX) et tout le reste. Le problème, comme l’ont souligné des experts en crypto et en sécurité, dont Taylor Monahan de MetaMask, est qu’une expérience utilisateur fluide est presque inextricable des risques de sécurité. En fait, elle cite spécifiquement une autre fonctionnalité de «facilité d’utilisation» qui a conduit les gens à ne pas enregistrer correctement leurs clés privées. Il s’agit d’une fonctionnalité d’une première version de MyCrypto/MEW, le portefeuille que Monahan a construit avant de rejoindre Metamask récemment. Plus précisément, la fonctionnalité était un téléchargement/affichage automatique de toutes les informations sur le portefeuille que les gens oubliaient apparemment d’écrire assez souvent.

En fin de compte, il y aura éventuellement des produits cryptomonnaies qui trouveront le bon équilibre entre sécurité et convivialité. Mais franchement, je pense que les entreprises qui se précipitent maintenant dans cette direction portent atteinte à l’ensemble de l’écosystème en mettant moins l’accent sur l’éducation. En fait, l’hypothèse selon laquelle la conception frontale peut rendre un système de cryptomonnaie tout aussi fluide et facile à utiliser qu’un système Web 2.0 pourrait bien s’avérer fondamentalement erronée : la complexité de la cryptomonnaie est inextricable de sa décentralisation, et les méthodes d’« abstraction loin » cette complexité ajoute presque toujours de nouvelles surfaces d’attaque pour les personnes qui veulent prendre votre argent.

Événements importants

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : produit intérieur brut de la Chine (mars mensuel/annuel)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : production industrielle en Chine (mars annuel)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : ventes au détail en Chine (mars annuel)