Le prix d’Algorand pourrait se redresser alors que l’Espagne Air Europa et TravelX abandonnent les billets d’avion NFT | Cryptomonnaie

Une compagnie aérienne espagnole de premier plan, Air Europa, s’est associée à l’entité blockchain TravelX pour introduire les billets d’avion NFT.

Les billets seront disponibles à l’achat sur la plateforme blockchain de TravelX.

Les analystes ont prédit une cassure du prix d’Algorand à mesure que l’utilité de l’altcoin augmente.

Algorand est sur la bonne voie pour faire un retour alors qu’un récent partenariat entre une compagnie aérienne et une plate-forme blockchain augmente son adoption dans le monde réel. Les analystes ont révélé une perspective haussière sur le prix d’Algorand.

Le prix d’Algorand en bonne voie pour afficher des gains

Algorand pourrait bientôt alimenter les premiers billets d’avion NFT au monde, grâce à un partenariat entre l’espagnol Air Europa et TravelX, une société de blockchain. Une compagnie aérienne espagnole de premier plan, Air Europa, s’est associée à la plateforme de blockchain TravelX pour introduire les NFT.

Les NFTTickets seraient disponibles à l’achat sur la plateforme de TravelX. À partir du 11 avril, le processus se répétera toutes les deux semaines. Les partisans pensent que le partenariat d’Air Europa pourrait stimuler l’adoption d’Algorand.

Les utilisateurs qui achètent des objets de collection Algorand embarqueront à bord d’un vol spécial entre Madrid et Miami. Ce vol du 29 novembre 2022 transporterait les usagers jusqu’à leur destination. Sur présentation de leurs objets de collection, les utilisateurs peuvent réclamer des billets d’avion à Air Europa.

À la mi-2021, le prix d’Algorand a subi une baisse constante en dessous du support mensuel rouge et a formé un creux avant de clôturer au-dessus. Les analystes croient dans un scénario baissier, le prix d’Algorand pourrait clôturer au-dessus de son support à 0,50 $.

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Algorand et prédit une reprise de l’altcoin. @kingthies, un analyste de premier plan en crypto-monnaie a observé le graphique et a révélé qu’Algorand vs Bitcoin lui rappelait la tendance cyclique des prix BTC. Selon l’analyste, le prix du Bitcoin augmente au minimum deux fois par an, de manière cyclique.

L’analyste pense qu’il a raté février 2022 et que le sommet est maintenant dû, prédisant donc une hausse à Algorand.