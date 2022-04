Le prix de Solana pourrait atteindre l’objectif de 122 $ avec la vision de Sam Bankman-Fried pour SOL | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est sur la bonne voie pour afficher une reprise massive alors que les altcoins effacent les pertes sanglantes du marché de la cryptomonnaie.

Le fondateur de FTX Exchange, Sam Bankman-Fried, a la vision de refaire Twitter sur Solana, alimentant un récit haussier parmi les investisseurs.

Les analystes estiment que le prix de Solana a un potentiel haussier et prédisent un rallye de l’altcoin tueur d’Ethereum.

Le prix de Solana pourrait revenir avec la vision de Sam Bankman-Fried pour l’altcoin. Les analystes ont identifié un potentiel haussier à Solana et prédit un rallye dans l’altcoin.

Le prix de Solana pourrait bientôt entrer dans une tendance haussière

La prise de contrôle hostile de Twitter par le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait tourner de nombreuses têtes dans la communauté crypto. Du fondateur de Cardano Charles Hoskinson à Sam Bankman-Fried de FTX Exchange, les leaders et les influenceurs de la crypto ont proposé le développement d’une plateforme de médias sociaux décentralisée pour remplacer Twitter ou pour le mettre à niveau.

Sam Bankman-Fried a proposé son idée et a élaboré sur les possibilités de Twitter fonctionnant sur la blockchain Solana. Dans une série de tweets, Bankman-Fried a annoncé à ses abonnés la possibilité d’un Twitter décentralisé.

Bankman-Fried aurait déclaré :

Les tweets sont en chaîne, cryptés ; l’expéditeur choisit qui y a accès (c’est-à-dire qui peut les déchiffrer). Dans un certain sens, cela unifie les DM et les tweets – les DM ne sont que des tweets avec le paramètre de confidentialité « seulement Jill ».

La génération de revenus de Twitter pourrait être réorganisée en facturant les utilisateurs pour chaque tweet qu’ils envoient, parallèlement aux publicités sur la plate-forme. Les utilisateurs pourraient créer leur propre interface Twitter et la monétiser.

Les partisans pensent que le lancement de Twitter sur Solana pourrait stimuler l’adoption et la valeur de SOL. Les analystes ont évalué la tendance des prix de Solana et prédit une reprise de l’altcoin. L’analyste pseudonyme @AltcoinSherpa pense que le prix de Solana pourrait atteindre 110 $ à 115 $ avant de former un creux plus élevé. Si le prix franchit ce niveau, l’analyste le considère comme haussier et attend actuellement que SOL récupère son plus haut.