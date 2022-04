Le prix de Cardano grimpe alors que Hoskinson suggère une plate-forme médiatique décentralisée inter-chaînes | Cryptomonnaie

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a récemment recommandé à Musk de développer une plate-forme multimédia décentralisée inter-chaînes.

Pour assurer une véritable décentralisation, Hoskinson a suggéré une chaîne croisée avec Bitcoin, Dogecoin et Cardano.

Les analystes sont optimistes sur Cardano, prédisant un rallye de l’altcoin tueur d’Ethereum.

Le prix de Cardano est sur la bonne voie pour exploser, comme le fondateur Charles Hoskinson suggère le développement d’une plate-forme médiatique décentralisée. Le message de Hoskinson était une réponse à la tentative de Musk de prendre le contrôle de Twitter de manière hostile.

Le prix Cardano se prépare pour un rallye

Le prix de Cardano est sur le point d’éclater à mesure que l’adoption de l’altcoin par les investisseurs augmente. Il y a eu une augmentation récente de l’activité en chaîne sur le réseau de blockchain de Cardano, avec l’arrivée des principaux stablecoins USD Tether et USD Coin via le partenariat WingRiders Disk et Milkomeda.

La hausse de l’activité et des entrées de capitaux pourrait alimenter un discours haussier parmi les investisseurs.

En réponse à la tentative d’Elon Musk de reprendre Twitter, Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a recommandé au PDG de Tesla de développer une plateforme de médias sociaux décentralisée. Hoskinson a suggéré que la plate-forme médiatique décentralisée devrait être une chaîne croisée entre Bitcoin, Doge et Cardano.

Le développement d’une plate-forme multimédia qui utilise Cardano augmenterait l’adoption d’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Cardano et prédit un rallye dans le tueur d’Ethereum. Sur la base des données d’IntoTheBlock, le niveau de support le plus important pour Cardano se situe autour de 0,92 $, où près de 44 800 adresses détiennent plus de 6,79 milliards d’ADA. Si le prix de Cardano chute, il pourrait connaître une chute à 0,80 $.

Les analystes de Netcost-Security prévoient une hausse de 80 % du prix de Cardano. Les analystes s’attendent à ce que le schéma inversé de la tête et des épaules se traduise par une hausse des prix du carburant de Cardano.