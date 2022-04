Le prix d’Ethereum pourrait atteindre l’objectif de 3 700 $ avec la plus forte baisse des frais de réseau | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est sur la bonne voie pour cibler les 3 700 $ alors que l’altcoin se remet de la récente baisse.

Après avoir assisté à la plus forte baisse de 30 jours de ses frais de réseau, les investisseurs deviennent optimistes sur Ethereum.

Les analystes ont observé que le prix d’Ethereum a franchi la ligne SMA de 50 jours, malgré un mouvement limité entre les moyennes mobiles.

Le prix d’Ethereum est actuellement inférieur au SMA de 21 jours, tout en se remettant de la récente baisse. Les analystes affirment que le mouvement lié à la fourchette de l’altcoin pourrait être suivi d’une hausse du prix d’Ethereum.

Le prix d’Ethereum est sur la bonne voie pour s’évader

Le prix Ethereum a commencé sa reprise après le récent bain de sang du marché de la cryptomonnaie. En raison de sa corrélation avec Bitcoin, l’ETH a subi une chute massive au cours des deux dernières semaines.

Aux côtés des altcoins dans le top 10, le prix Ethereum a effacé les pertes subies au cours de la semaine dernière. Fait intéressant, les frais de transaction sur le réseau Ethereum ont récemment atteint leur point le plus bas en 30 jours, alimentant un discours haussier parmi les investisseurs. Il s’agit d’un facteur clé contribuant à la hausse actuelle des prix dans le réseau Ethereum.

Les frais de réseau d’Ethereum ont été l’un des plus grands obstacles à son adoption. La réduction des frais de transaction pourrait propulser l’adoption d’Ethereum parmi les développeurs et les nouveaux projets qui ont été balayés par la concurrence de l’altcoin, Solana, Avalanche et Cardano.

Ethereum a connu la plus forte baisse de 30 jours de son réseau, et les partisans pensent que cela pourrait augmenter l’activité en chaîne sur la blockchain de l’altcoin, entraînant une augmentation du volume.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et prédit un rallye de l’altcoin. Le prix d’Ethereum a franchi le SMA de 50 jours, à travers l’altcoin est actuellement inférieur à la ligne SMA de 21 jours, les analystes pensent qu’il est prêt pour une cassure.

Les analystes de Netcost-Security pensent que les traders pourraient enregistrer des bénéfices sur Ethereum au niveau de 3 700 $. Le centre de demande s’est étendu à 2 900 $ et, à court terme, le prix d’Ethereum pourrait atteindre l’objectif de 3 700 $.