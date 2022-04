Le prix Ripple vise 1 $ après avoir atteint un sommet d’un an, plus proche d’une victoire dans un procès | Cryptomonnaie

Le prix Ripple a atteint son plus haut niveau en un an et les analystes ont fixé un objectif de 1 $ pour l’altcoin.

Le procès SEC contre Ripple a pris une tournure en faveur du géant du paiement alors que le juge président décide que le discours de Hinman n’est plus privilégié.

Les analystes ont prédit un rallye massif de l’altcoin et ont fixé de nouveaux objectifs alors que le XRP franchit la résistance à 0,78 $.

Le procès long et en cours de Ripple et une bagarre entre la SEC et le géant du paiement pourraient bientôt se terminer. Les analystes ont une perspective haussière sur Ripple et prédisent un rallye altcoin.

La hausse des prix Ripple pourrait éclipser les autres altcoins

Le prix Ripple vise le niveau de 1 $ après une reprise significative de sa récente tendance à la baisse. Le procès SEC contre Ripple a influencé négativement le sentiment des détenteurs de XRP depuis plus d’un an maintenant. La récente mise à jour, où la juge présidente Sarah Netburn a déclaré que le discours de William Hinman, ancien directeur de la SEC, était un document auquel toutes les parties peuvent accéder (et non plus privilégié), est considérée comme un moment décisif pour Ripple.

L’équipe d’avocats de Ripple est convaincue d’une victoire dans un proche avenir alors que l’affaire touche à sa fin. La communauté XRP attend cette mise à jour depuis très longtemps ; par conséquent, les commerçants ont un sentiment haussier.

Le prix du XRP s’est remis de sa chute et a franchi la résistance à 0,78 $. Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et lu un signal haussier sur le graphique en chandeliers de 4 heures.

Le prix Ripple est actuellement supérieur à l’EMA de 200 jours à 0,78 $, et l’EMA de 100 jours se maintient par rapport aux 200, fournissant un soutien à l’altcoin. Bob Mason, analyste crypto, affirme que réduire l’EMA de 50 jours sur l’EMA de 100 jours ramènerait un objectif de 0,80 $ en action.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix Ripple pourrait faire une autre tentative pour atteindre 0,91 $. Le niveau de 0,79 $ est important pour surveiller un retracement lors de la montée de Ripple vers la cible, bien que l’altcoin puisse faire face à une résistance à 0,80 $ et 0,91 $ sur son chemin vers 1 $.