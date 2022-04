Le prix du Shiba Inu est sur la bonne voie pour se rétablir car l’application pour smartphone d’AMC accepte les paiements SHIB | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu devrait éclater avec l’augmentation de l’utilité dans le monde réel et l’adoption de la pièce meme.

AMC a officiellement ajouté Shiba Inu aux méthodes de paiement acceptées sur son application.

Une importante agence de voyages VIP a annoncé l’acceptation des paiements Shiba Inu.

Le prix du Shiba Inu pourrait se remettre de ses pertes avec l’adoption croissante du SHIB dans le monde réel. Les entreprises et les applications ayant une utilité dans le monde réel ont annoncé l’acceptation du SHIB, alimentant une perspective haussière parmi les investisseurs.

Shiba Inu prêt à s’évader, se prépare pour une tendance haussière

AMC Theatres, considérée comme la plus grande chaîne de cinéma au monde, a annoncé l’acceptation des paiements Dogecoin et Shiba Inu via son application. Alors que les entreprises et les institutions reconnaissent la demande croissante de crypto, elles ont commencé à adopter les paiements en Shiba Inu, Dogecoin et Bitcoin.

Quelques mois après avoir accepté les paiements cryptomonnaies, AMC Theatres a ajouté la prise en charge de SHIB sur son application mobile. AMC utilise Bitpay pour traiter ses transactions cryptomonnaies aux États-Unis.

Exactement comme promis, l’application mobile AMC pour les cinémas américains d’AMC accepte désormais les paiements en ligne en utilisant Doge Coin, Shiba Inu et d’autres crypto-monnaies – grâce à Bitpay. Aussi Apple Pay, Google Pay et Paypal. Pour ce faire, vous devrez d’abord mettre à jour la dernière version de notre application. pic.twitter.com/MMy7SIxYbl – Adam Aron (@CEOAdam) 15 avril 2022

Taylor Travel Management Group s’est associé à BitPay pour accepter les paiements Shiba Inu sur leurs services de limousine, d’hélicoptère et de jet privé.

Les partisans pensent que l’utilité croissante de Shiba Inu dans le monde réel pourrait augmenter le nombre d’utilisateurs actifs et l’activité en chaîne et alimenter une perspective haussière parmi les investisseurs.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu. @AltcoinSherpa, un analyste et commerçant de crypto sous pseudonyme, a révélé qu’il accumulait des jetons Shiba Inu, en achetant grâce à la récente consolidation du Dogecoin-killer.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Shiba Inu pourrait doubler et fixe un objectif de 0,000050 $. Les analystes ont observé une hausse de 22 % du prix du Shiba Inu après l’annonce de l’inscription de Robinhood. Selon les analystes, après plusieurs tentatives infructueuses, le prix du Shiba Inu est prêt pour une évasion.